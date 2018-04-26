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Olaylı derbi: 15 kişi adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı

Serpil KIRKESER-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,()-TATİL edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 15 kişi 'adli kontrol uygulanarak' serbest bırakıldı.  TUTUKLAMA İSTENENLER ARASINDA S.D. DE VAR Anadolu Cumhuriyet...

Olaylı derbi: 15 kişi adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı

Serpil KIRKESER-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,()-TATİL edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 15 kişi 'adli kontrol uygulanarak' serbest bırakıldı. 

TUTUKLAMA İSTENENLER ARASINDA S.D. DE VAR
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fenerbahçe Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan müsabakada, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında emniyette işlemleri tamamlanan 25 şüpheli sabah saatlerinde  Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü. 25 şüpheli, Basın ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Ahmet Aslan'a ifade verdi. 5 şüphelinin ifadelerinin ardından serbest bırakılmasına karar veren Savcı Aslan, 15 şüpheliyi ise "Yasak madde kullanarak müsabaka düzenini bozma" suçundan adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Şüpheli S.D.'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli ise "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.   

YAKINLARINA SARILDILAR
15 kişi, mahkemedeki sorgusunun ardından adli kontrol uygulanarak serbest kaldı. Serbest kalanları adliye önünde yakınları karşıladı.   
(FOTOĞRAF)

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