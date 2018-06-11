Okumayı öğrenip torunlarını eğitecek

İZMİR’de imkansızlıklardan okuma- yazma öğrenemeyen Bedriye Seyret (67), iki çocuğunu okutup meslek sahibi yaptıktan sonra kursa başladı. Azmiyle dikkat çeken Seyret, çocuklarının derslerine yardımcı olamasa da hayali dört torununa destek vermek.

İmkansızlıklardan dolayı okuyamayan ve İzmir’de Bayraklı Belediyesi'nin Gümüşpala Mahallesi'nde açtığı Semt Kütüphanesi’ne giderek okuma- yazma kursuna kayıt yaptıran Bedriye Seyret, iki ayda harflerin birçoğunu öğrendi. Okumayı çok istediği halde okula gidemeyen Seyret, bu durumun içinde ukde kaldığını belirterek okuyamamanın tarifini, "Bir genç kız evlenir de gelinlik giyemez ya benim içimde de öyle bir heves kaldı" sözleriyle anlattı. Harfleri öğrense de henüz cümle kuramayan Seyret, adını ve soyadını yazabiliyor olduğu için bile çok mutlu. Okumayı öğrendikten sonra en büyük hayali çok kitap okuyarak yıllardır içinde biriktirdiği öğrenme açlığını doyurmak. Kursa kaydolduğunda çevresindekilerin, 'Bu yaştan sonra okuma yazma öğrenip de ne yapacaksın' sözleriyle karşılaştığını anlatan Seyret, bu sözlere aldırış etmeyerek inandığı yolda yürüdü. Seyret, "Okumanın yaşının olmadığına inanıyorum. Burada öğrendiğim harfleri, dışarıda tabelaların üzerinde gördüğümde okuyorum. Okumayı öğrendiğimde bol bol kitap okuyacağım. En büyük hayalim, okumayı öğrenmek. Eğer bunu başarabilirsem ne mutlu bana. Erken yaşlarda okumayı bilseydim hayatım belki daha farklı olurdu. Bir meslek sahibi olabilirdim. Kalem varken beden ile çalışmazdım. Okuma yazma bilmediğim için çocuklarıma da bir şey öğretemedim. Onlar okula gidip kendileri öğrendi. Şimdi öğrendiğimde torunlarıma yardımcı olacağım" dedi.

AZMİNE HAYRAN BIRAKTI

Kütüphane görevlisi Mesude Kazan (32) da Bedriye Seyret’in okuma ve yazma öğrenmek için kütüphaneye başvuru yaptığında şaşırdığını ve heyecanlandığını söyledi. Daha sonra Seyret’in isteğine memnuniyetle karşılık verdiklerini belirten Kazan, "Çünkü biz bunun için buradayız. Elimizden gelen tüm çabayı gösterdik ve Bedriye Teyze harfleri öğrendi, okumaya geçti. Okumayı tam olarak çözdüğünde bilgisayar da öğrenmek istiyor. Onun azmine hayran kaldım, duygulandım. Bu yaşta bu azim çok güzel bir şey. Topluma örnek oluyor. Okumanın yaşı yok, yeter ki öğrenmek istesinler" diye konuştu.



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