Okuma yazma öğrenip, 'Recep Tayyip Erdoğan' yazdılar

TÜRKİYE genelinde başlatılan 'Okuryazarlık Seferberliği'ne Bursa'nın İnegöl ilçesinde de yaklaşık bin kişi katıldı. 20 günde okuma- yazmayı öğrenen kursiyerler, tahtaya ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adını yazıp, teşekkür etti.

Türkiye genelinde 2008’de 4 milyon 863 bin 414 kişiyle yüzde 9,24 olan okuma yazma bilmeyenlerin oranı 'Ana-Kız Okuldayız' kampanyası sonucunda 2012 yılında 2 milyon 784 bin 257 kişiyle yüzde 4,93 oranına düştü. İnegöl’de ise okuma yazma oranının yüzde 3,5’lerde olduğu öğrenildi. İnegöl’de okuma yazma bilmeyen yaklaşık 7 bin kişinin eğitimi için düğmeye basıldı. Türkiye’de olduğu gibi İnegöl’de de okur yazar oranını artırmak için Kaymakam Ali Akça başkanlığında kurulan İlçe Seferberlik Yürütme Kurulu tarafından başlatılan kampanyaya yaklaşık bin kişi katıldı.

Eğitimlere katılan kursiyerler, bu eğitim programını düzenleyen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan olmak üzere İnegöl Kaymakamı Ali Akça ve eğitimcilere teşekkür ettiler. Öğretmenler, muhtarlar ve cami imamları tarafından İnegöl’ün her köşesinde duyurulan seferberliğin eğitimleri 5 Mart’ta başladı. İnegöl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce İnegöl’ün kırsal mahalleleri de dahil olmak üzere 80 kurs merkezinde 87 kurs açıldı. Açılan 87 kursa toplam 969 kişi başvuru yaparak eğitimlere başladı. Kursa katılan 969 kişinin 883’ü kadın, sadece 86’sı erkek. 11 Mayıs 2018’de sona erecek kursu başarıyla tamamlayanlara 'Okur Yazarlık Belgesi' törenle verilecek. Huzur Mahallesi İlkokulu'nda eğitim gören 15 kadın, okuma-yazma eğitiminin düzenlenmesinden dolayı mutlu olduklarını, yıllar sonra okuma yazma öğrenmenin kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.

İnegöl’de açılan kurslara, evde bırakamayacakları için çocuklarını da alıp gelen kadın kursiyerler hem eğleniyor, hem de öğreniyorlar. 20 günlük eğitim sonucunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini ve soy ismini tahtaya yazan kursiyerlerden Hanımşah Ant (33), okuyup, yazmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Bu eğitim için öncelikle Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Okuma yazma bilmiyorken zorluk çekiyordum. Doktora, eczaneye veya resmi kurumlara giderken şimdi en azından ne yazılacağını biliyoruz. Okuma yazmamız olmadığı için eve gelen zarfın üzerinde ne yazdığını bilmeyerek bazen imzalıyorduk. Bazen bilmediğimiz evrakı imzalıyorduk, başımıza iş alıyorduk. Şu anda bu kursta her şeyi öğreniyoruz” dedi.

'İLK DEFA OKULA GELİYORUM'

Bu yaşına kadar ilk kez okula geldiğini ifade eden Ant, “Hiç okul yüzü görmedim. İnşallah bundan sonra Cumhurbaşkanımızın sayesinde okuma yazmamızı tam olarak öğreneceğiz Allah’ın izniyle. Çocuklarımız öğretmeye çalışıyordu ama başarılı olamıyorlardı. Evde bırakamadığımız zaman çocuklarımızla da geliyoruz kurslara. Eşim de büyük destek verdi; 'Git, öğren' dedi. Büyük oğlum 10 yaşında, o da ‘Anne git öğren, ben kardeşime bakarım’ diyor” diye konuştu.



FOTOĞRAFLI