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Okulunu eşiyle birlikte temizledi, sosyal medyada ilgi odağı oldu
ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde öğretmen Samet Üçler, görev yaptığı okulu eşi Zehra Üçler ile birlikte temizledi. Çiftin okulda temizlik yaparken görüldüğü fotoğraflar, sosyal medyada beğeni alırken, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü...
GENEL 28.08.2019, 10:04
ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde öğretmen Samet Üçler, görev yaptığı okulu eşi Zehra Üçler ile birlikte temizledi. Çiftin okulda temizlik yaparken görüldüğü fotoğraflar, sosyal medyada beğeni alırken, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de resmi sosyal medya hesabından öğretmen ve eşine teşekkür etti.
İlçeye 45 kilometre uzaklıktaki kırsal Bahçe Mahalle'sinde bulunan ilkokulda görev yapan öğretmen Samet Üçler, öğrencilerini temiz dersliklerde karşılamak istedi. Bu amaçla da eşi Zehra Üçler ile birlikte okulu temizledi. Çift temizlik yaparken çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Öğretmen ile eşinin bu davranışı, kısa sürede binlerce kişiden beğeni aldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de resmi sosyal medya hesabından çifte teşekkür etti.
İlçeye 45 kilometre uzaklıktaki kırsal Bahçe Mahalle'sinde bulunan ilkokulda görev yapan öğretmen Samet Üçler, öğrencilerini temiz dersliklerde karşılamak istedi. Bu amaçla da eşi Zehra Üçler ile birlikte okulu temizledi. Çift temizlik yaparken çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Öğretmen ile eşinin bu davranışı, kısa sürede binlerce kişiden beğeni aldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de resmi sosyal medya hesabından çifte teşekkür etti.
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