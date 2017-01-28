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Okulunu bitirdi, keman yapıp satıyor

ÇANAKKALE'de Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Çalgı Yapım Bölümü mezunu 25 yaşındaki Ali Deniz Uzun, 3 ay önce açtığı atölyesinde el yapımı kemanlar üretiyor. Uzun, fiyatı 4- 5 bin TL arasında değişen el...

Okulunu bitirdi, keman yapıp satıyor
ÇANAKKALE'de Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Çalgı Yapım Bölümü mezunu 25 yaşındaki Ali Deniz Uzun, 3 ay önce açtığı atölyesinde el yapımı kemanlar üretiyor. Uzun, fiyatı 4- 5 bin TL arasında değişen el yapımı kemanları, özellikle profisyonel sanatçıların tercih ettiğini söyledi. 
El yapımı özel kemanların gövdesinin arka ve yan kısımlarının akçaağaçtan, sesle titreşimi veren ön kısmının ladin ağacından, ses tellerinin ayarlandığı ve kulakların olduğu bölümün ise abanoz ağacından yapıldığını belirten Ali Deniz Uzun şu bilgileri verdi:
"Fabrikasyon dediğimiz enstrümanlar, o süreçte ağacın dokusuna zarar verip vermediğini düşünmez. Mesela ağacı ısıtır, kavurur, sertleşmesi için fırınlar, üstüne cilasını atarak titreşimini kapatır. Profesyonel kemancı, çellist ya da kontrbas genellikle elektrogitar olsa bile, fabrikasyon sürecine uygun olsa bile, genellikle el yapımını tercih ederler. Çünkü istedikleri tonları çok daha iyi alabilirler. Bir sorun olduğunda yapan kişiye hemen danışıp, düzeltebilirler. Ya da tasarım aşamasında istedikleri gibi keman yaptırma imkanına da sahip oluyorlar. Keman çalan biri, 'Ben şöyle bir keman istiyorum. Şöyle bir sesi olsun' diyor. Ağaçtan ağaca keman yapımı fark ediyor. Ama biz belli ölçüler içinde kalarak geleneğin içinde kalarak, o aralıkları kullanarak, değiştirerek yüzde 80 ile 90 arasında başarı ile istediğimiz sesleri elde edebiliyoruz. Çünkü ağacın yapısı bu değişimi çok etkiliyor."
Yaptığı işi sevdiğini, mesleği hayatı boyunca yapmak istediğini kaydeden Uzun, hiçbir zaman teknolojinin el işiyle yapılan kemanları yapamayacağını söyledi. 

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