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Okulun çatısındaki leylek yuvası vinçle taşındı

SİVAS'ta bir ortaokulun çatısındaki leylek yuvası, vinçle alınarak daha güvenli olan ilkokul binasının çatısına taşındı. Kent merkezinde bulunan Şehit Faruk Aydoğdu Ortaokulu'nun çatısının köşesinde bulunan ve düşen parçalar...

Okulun çatısındaki leylek yuvası vinçle taşındı
SİVAS'ta bir ortaokulun çatısındaki leylek yuvası, vinçle alınarak daha güvenli olan ilkokul binasının çatısına taşındı.
Kent merkezinde bulunan Şehit Faruk Aydoğdu Ortaokulu'nun çatısının köşesinde bulunan ve düşen parçalar nedeni ile öğrenciler için de tehlike oluşturan yuvanın taşınmasına karar verildi. Vali Davut Gül'ün talimatı üzerine İl Özel İdare ekipleri harekete geçti. Uzun yıllardır ortaokulun çatısında bulunan yuva, vinçle özenli bir şekilde bulunduğu yerden kaldırıldı. Yuva, aynı bahçe içerisinde bulunan Şehit Faruk Aydoğdu İlkokulu'nun çatısında özel olarak hazırlanan platforma dikkatlice yerleştirildi.

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