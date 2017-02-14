Okulu taşıyıp yerine cami yapacaklardı, mahkeme onay vermeyince park yapma kararı aldılar

Hakan AKGÜN / SAMSUN, () - SAMSUN’da bulunduğu alana 10 bin kişilik cami yapılması için başka bir yere taşınan 48 yıllık Tarım Anadolu Meslek ve Tarım Meslek Lisesi, velilerin ve sivil toplum kuruluşlarının verdiği 3 yıllık hukuk mücadelesi sonucu eski yerine geri taşınması kararı çıktı. Ancak bina bu kez, yerine 24 ve 32 derslikli okul yapılması için yıkıldı. Fakat belediye meclisi bugün aldığı kararla alanın 'Kent Park' olarak kullanılmasına karar verdi.

Samsun İl Müftülüğü, Atakum İlçesi'nin sahil kesiminde 30 dönüm üzerine kurulu 2 bin 700 metrekare kapalı alana sahip Samsun Tarım Anadolu Meslek ve Tarım Meslek Lisesi'nin bulunduğu yere 10 bin kişilik cami yapılması için 4 yıl önce çalışma başlattı. Müftülük, Türkiye'de sadece 6 tane olan okulun bulunduğu arsaya cami yapılması isteğiyle Valiliğe başvurdu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise, bakanlığa yazı yazarak görüş istedi. Bakanlıktan gelen olumlu yanıt üzerine, 12 Temmuz 2013'te Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan nazım imar planı değişikliğiyle okul alanı kullanımı, cami yapımı için 'dini tesis' alanına çevrildi. Alan, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne, ardından da Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredildi.

OKUL AİLE BİRLİĞİ YARGIYA TAŞIDI

Okul Aile Birliği, 30 Ağustos 2013 tarihinde imar plan değişikliğinin iptali için Samsun 1'inci İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, yürütmeyi durdurma istemini reddetti. Okul Aile Birliği ardından ret kararının iptali istemiyle Samsun Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Dava süreci devam ederken, okul 2014- 15 eğitim döneminde kullanılmayan Gelemen Yatılı Bölge Ortaokulu binasına taşındı. Adı da 'Gelemen Mesleki Eğitim ve Teknik Anadolu Lisesi' olarak değiştirildi. Bunun üzerine öğrenci velileri tarafından taşınma işleminin iptali içinde Samsun İdare Mahkemesi’ne ikinci bir dava açıldı.

KARAR İPTAL EDİLDİ

İlk olarak İmar planı değişikliğinin iptali için açılan davada Okul Aile Birliği lehine karar çıktı. Samsun Bölge İdare Mahkemesi 21 Ekim 2014’te aldığı kararla 1'inci İdare Mahkemesi'nin kararını kaldırarak, imar planı değişikliği işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Mahkeme kararı sonrasında Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Şubat 2015’teki toplantısında okul alanı kullanımının, cami yapımı için 'dini tesis alanı' kullanımına dönüştürülmesini içeren imar planı değişikliği oy birliği iptal edildi. Bunun üzerine de okulun eski yerine taşınması için öğrenci velileri de Samsun Valiliği’ne 300 dilekçeyle başvurdu.

ESKİ YERİNE TAŞINMASI BEKLENİRKEN BİNA YIKILDI

Son olarak okulun taşınma işleminin iptali için Samsun 2’nci İdare Mahkemesi’ne açılan dava da 30 Kasım 2015’te sonuçlandı. Mahkeme taşınma işleminin iptaline karar verdi. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 29 Şubat 2016'da Tekkeköy ve Atakum Kaymakamlıkları ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine Valilik oluru ile birlikte gönderilen yazıda Gelemen Mesleki Eğitim ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Atakum İlçesi’ndeki eski binasına taşınması kararı bildirildi. Ancak 2016- 2017 eğitim öğretim döneminin başlamasına rağmen okul eski binasına taşınmadı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kararıyla bina yıkıldı.

'YENİ BİNA YAPILACAK' DEDİLER 'KENT PARK' OLDU

Mevcut okul alanına 24 ve 32 derslikli 2 yeni okul yapılacağı bunun için de mevcut binaların yıkıldığı ifade edildi. Fakat bugün Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi Şubat Ayı birleşimi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Meclis Binası'nda Meclis Başkanvekili Turan Çakır başkanlığında toplandı. 38 gündem maddesinin karara bağlandığı mecliste, Büyükşehir İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın Atakum İlçesi sınırları içinde yer alan Tarım Anadolu Meslek ve Tarım Meslek Lisesi arazisinin eğitim alanından 'Kent Parkı' alanına çevrilmesine ilişkin imar planı değişikliği teklifi görüşüldü. Daha önce Protokol Camii için planlanan ve mahkeme kararı ile iptal edilen söz konusu okul arazisinin imar planı, mecliste görüşülerek oy birliğiyle onaylanıp 'Kent Park' alanına dönüşürüldü.

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