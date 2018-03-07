Okulu gönüllü eller yeniledi

Bahattin ALBAYRAK/EFELER (Aydın), ()- AYDIN'ın Efeler ilçesinde bulunan Kocagür İlk ve Ortaokulu'nda gönüllü üniversite öğrencilerinin katılımıyla bakım-onarım çalışması yapıldı.

Toplum Gönüllüleri Vakfı, 'Sağlıklı Gençlik Hareketi' programı kapsamında Aydın'daki gönüllü gençlerle birlikte, belirlenen ihtiyaç sahibi okulların fiziki iyileştirmesini yapıyor. Vakıf son olarak, Efeler Belediyesi sponsorluğuyla Kocagür Mahallesi'nde bulunan Kocagür İlk ve Ortaokulu'nda çalışma yaptı. Efeler Belediyesi'nin boya ve malzeme desteği verdiği gençler, okulun bahçesindeki spor alanlarını, korkulukları, duvarları, bankları ve okulun iç duvarlarını boyayarak yeni bir çehre kazandırdı. Okul öğrencileri de ağabey ve ablalarına yardım ederek okullarının güzelleşmesine katkıda bulundu.

Projenin iki ayağı bulunduğunu belirten Proje Koordinatörü Ozan Karaçam, "50 toplum gönüllüsü arkadaşımız ile birlikte okulun içerisinin ve bahçesinin fiziki olarak iyileştirilmesini gerçekleştirdik. Okul genelindeki boyama çalışmalarının ardından belirlenen 4 konuda sağlık atölyesi düzenlenerek, öğrencilere sağlık konusunda bilgiler verildi" dedi.

Projenin Eş Sorumlusu Muhammed Ali Akkoyun ise, "Efeler Belediyesi ve esnafımızdan aldığımız destek ile okulun tadilatını ve çeşitli resimlendirme çalışmalarını yapıyoruz. Amacımız çocukların daha verimli bir eğitim alabilecekleri ortam oluşturarak, kendilerini daha rahat hissetmelerini sağlamak. Proje kapsamında bazı atölye çalışmalarımız var. Bu çalışmalarımızın hedefi, sağlıklı yaşama dair çocukları bilgilendirmek. Bizler, gençlerin gücü, yerelin desteğiyle iş üretiyoruz. Gençlerin çoğu üniversite öğrencileri. Derslerinden ve kendi özel zamanlarından vakit ayırarak bizlerle birlikte okulları yeniliyorlar. Burası Romanların yaşadığı mahalle ve dezavantajlı bir bölge. Bundan dolayı da çocukların okulu terk oranı çok yüksek. Yaptığımız bu etkinliklerle bu oranı minimal seviyeye indirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Okul Müdürü Zafer Çelik de, "Aydın'da proje yapmak ve yardımda bulunmak isteyen vatandaşların aklına ilk gelen okulun bizim okul olması bizleri mutlu ediyor. Buradaki çocukların ilgiye ve sevgiye ihtiyacı var. Efeler Belediyesi tarafından gençlerimize boya ve malzeme desteği verildi. Gençlik gezmedi, eğlenmedi ve okulumuzu güzelleştirdi. Başta Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan olmak üzere projede emeği geçen tüm gençlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Üniversite öğrencilerinden Hatice Çokakoğlu, "Öğrencilerle birlikte mutlu ve eğlenceli bir şekilde okulu boyadık. Bilindiği gibi çocuklar geleceğimizdir, biz de çocukların geleceğinde bir dokunuş olsun istiyoruz" dedi.

Mahalle Muhtarı Orhan Akrancı ise, sponsorluğu için Efeler Belediyesi'ne ve sosyal sorumluluk projelerinde mahallelerini ön planda tutan gençlere teşekkür etti.

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