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Okullarını yenileyen Türkleri unutmayan Sırp öğrencilerden depremzedeler için yardım kampanyası

GENEL 01.02.2020, 10:34
Okullarını yenileyen Türkleri unutmayan Sırp öğrencilerden depremzedeler için yardım kampanyası
SIRBİSTAN'da okullarını yenileyen Türkleri unutmayan Sırp öğrenciler, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.
Sırbistan'ın güneybatısındaki Prijepolje şehrindeki Çirko İlköğretim Okulu ve Anaokulu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Rumelili Yönetici Sanayici ve İşadamları Derneği (RUMELİSİAD) Başkanvekili Zarif Alp'ın katkılarıyla 2015 yılında yeniden yapıldı. Türklerin bu yardımını unutmayan Sırp öğrenciler, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından harekete geçti. Deprem haberini alır almaz kolları sıvayan Prijepolje Çirko İlköğretim Okulu öğrencileri ve öğretmenleri, depremde hayatını kaybedenlerin aileleri ve evsiz kalanlar için yardım kampanyası başlattı. Yaklaşık 500 öğrencinin eğitim gördüğü okulda hafta sonuna kadar banka hesaplarında toplanacak nakdi yardımlar daha sonra depremzelere gönderilecek.
Konu hakkında açıklama yapan RUMELİSİAD Başkanvekili Zarif Alp, "2015 yılında Sırbistan'daki okulu restore ettik. Proje 2 yıllık süreçte bittikten sonra oradaki öğrencilerin mutluluğunu gördük. Daha sonra Elazığ depremi ile ilgili bizlerle beraber olmak istediler. Yapılan okulun ardından Türk halkıyla gurur duydular. Geçmişte atılan her adım, her el geçmişle kalmıyor. Mutlaka sizin, yaşadığınız şehrin karşısına çıkıyor. Bizler, bu tür çalışmaları bundan sonra da RUMELİSİAD olarak göstereceğiz. Bankalara hesap numarası açarak kendi harçlıklarını koyarak, yardım kampanyası düzenlemişler. Kampanya hafta sonuna kadar devam edecek. Toplanan yardımları Elazığ'a göndereceklerini söylediler" dedi.
'O KÜÇÜK YÜREKLERİN TÜRKİYE'NİN YANINDA OLMASI ANLAMLI'
Sırbistan'ın Sancak Bölgesi'nde bulunan okulda güzel bir yardım kampanyasının başlatıldığını söyleyen Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ise, "Bu okulda okuyan öğrenciler, okulu yaptıran Türkiye'nin hatırasına yardım kampanyası düzenliyorlar. O küçük yüreklerin Türkiye'nin yanında olması son derece anlamlı ve önemliydi. Bu konu bana aktarıldığında gerçekten duygulandım. Balkanlarla tarihi kültürel değerlerimiz, hatıralarımız var" diye konuştu.
'İNSANLARIN MUTLU GÜNLERİ DE ACI GÜNLERİ DE PAYLAŞMASI ÇOK GÜZEL'
Öğrencilerinden Emiliya Potejitsa ise, "Biz başlarına gelen musibetten dolayı depremzedelere yardım etmeye karar verdik. İnsanların bu şekilde birbirini düşünmesi ve mutlu günleri de acı günleri de paylaşmaları çok güzeldir" dedi.
Yardım yaparak minnet borcunu ödemeye çalıştıklarını ifade eden Teodara Nestroviç de, "Biz bu vesileyle onlarla dayanışmak istedik. Her ne kadar onlara, onların bize yaptıkları iyiliği yapamazsak da biz sembolik de olsa yardım toplayıp elimizden geldiğince depremzedelere yardım etmeye çalışacağız. Çünkü bu okulu bize bağışlayan onların halkıdır" ifadelerini kullandı.
'TÜRK HALKININ DERDİYLE DERTLENDİĞİMİZİ GÖSTERMEK İSTEDİK'
Toplanacak yardımın sembolik olduğunu ama asıl amaçlarının depremzedelerin yanında olduklarını göstermek için böyle bir kampanyaya imza attıklarını söyleyen Okul Müdürü Belkisa Beganoviç de, "Okulumuz daha güzel ve daha kaliteli eğitim faaliyetleri yapsın, öğrencilerimiz de okuldan, derslerden zevk alsın diye dostumuz ve eski öğrencimiz Zarif Alp her zaman yanımızda olup, okulumuzu yeniden inşa etti. Onun yanı sıra Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ile Türkiye'nin en büyük iş adamları dernekleri arasında yer alan RUMELİSİAD ve Türkiye hükümeti her zaman yanımızda olup, okulumuza büyük yatırımlar yapmıştır. Biz de tüm bu dostlarımıza ve dost kurumlarımıza şükranlarımızı sunmak ve depremden dolayı Türkiye halkının derdiyle dertlendiğimizi göstermek için bir yardım kampanyası başlattık. Tabi ki toplayacağımız yardımlar sembolik yardımlardan ibarettir. Biz de dediğim gibi bu sembolik yardımlarımızla onları unutmadığımızı ve onların yanında olduğumuzu göstereceğiz" şeklinde konuştu.

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