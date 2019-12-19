istanbul escort

beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

banner314

banner325

Son Dakika

Okullarda ‘virüs’ uyarısı

GEÇTİĞİMİZ yıllarda da sık sık salgın şüphesiyle gündeme gelen rota virüs ve beta mikrobu için okullarda yine ‘salgın’ uyarıları olduğu iddiası gündeme geldi. Öğrenci velilerinin yer aldığı mesajlaşma gruplarında öğrencilerin...

GENEL 19.12.2019, 13:21
Okullarda ‘virüs’ uyarısı
GEÇTİĞİMİZ yıllarda da sık sık salgın şüphesiyle gündeme gelen rota virüs ve beta mikrobu için okullarda yine ‘salgın’ uyarıları olduğu iddiası gündeme geldi. Öğrenci velilerinin yer aldığı mesajlaşma gruplarında öğrencilerin doktora götürülmesi konusunda velilere uyarı yönünde mesajlar gönderildiği belirtiliyor. Uzmanlar ise bu virus ve mikropların mevsimsel olarak yaygın görülebildiğine dikkat çekti.

Mevsim değişikliklerinde sıkça görülen üst solunum yolları hastalıklarına sebep olan Rota virus ve Beta mikrobu salgını özellikle okul çağındaki çocukları olan aileleri korkuttu. Konuya ilişkin konuşan Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler’den Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Dilek Arman, özellikle toplu yaşam yerlerinde bu enfeksiyonların mevsimsel olarak artışının kaçınılmaz olduğunu söyledi. 

HALSİZLİK VE ETRAF AĞRILARI BELİRGİN OLUYOR

Beta mikrobunun (streptokok) en fazla üst solunum yolu enfeksiyonunda ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Arman, belirtileri şöyle sıraladı:

“Özellikle toplu yaşam yerlerinde gördüğümüz kısmıyla bazı özel formları olsa da çoğunlukla boğaz ağrısı, yüksek ateş ve çocuklarda karın ağrısıyla dikkati başka vücut bölgesine çekerek kafa karışıklığı yaratabilir. Halsizlik, etraf ağrıları çok belirgindir. Bazen kusma da eşlik edebilir. Erişkinlerde de benzer belirtiler vardır. Ateş daha düşük olabilir ancak çoğu zaman ateşle birlikte boğaz ağrısı, yutma güçlüğü en fazla gördüğümüz belirtiler arasında. Rota virüse ise, bazen grip gibi üst solunum yollarını ilgilendiren belirtiler eşlik ediyorsa da daha çok yüksek ateş, ishal ve kusmayla kendini gösteriyor. Ateşe eşlik eden bulgular da etraf ağrıları, halsizlik ve iştahsızlıktır.”

EL VE ÇEVRE TEMİZLİĞİNE DİKKAT

Her iki türün de bulaşıcı özelliği olduğunu söyleyen Prof. Dr. Arman, “El ve çevre temizliği son derece önemli. Çocuklara el temizliğinin önemini anlatmak, özellikle tuvaletten çıkıldığında ellerin iyi bir şekilde yıkandığını, her tarafının su ve sabunla temas ederek, ovuşturularak yıkanması gerektiğini bilmek çok önemli” diye konuştu.

DIŞKI İLE BULAŞABİLİR

Rota virüste hasta olan çocukta en az 10 gün, bazı çocuklarda ise 21 güne kadar dışkıda atılımın devam ettiğini belirten Prof. Dr. Arman, şunları söyledi:

“Çok az miktarlarda virüsün alınması bile çocuğu hasta ederken, erişkinler daha dayanıklı. Hastalık erişkinlerde sadece ileri yaşta ve bazı hastalığı olan kişilerde önem kazanıyor. Erişkinlerle çoğunlukla gidişi daha iyi, çocuklarda da kötü bir gidiş söz konusu değil. Yüzde 2-3 gibi santral sinir sistemini ilgilendiren belirtiler varsa da ağır olgular daha çok yeni doğan döneminde gördüğümüz ishallerdir. Dışkıda çok miktarlarda atılıyor virüs ve çok az miktarı bile bulaşması için yeterli. Bu da kolay bulaştığı sonucunu getiriyor. Dışkıyla atılıp ağızdan bulaşan bir virüs. Çevre bulaşları her zaman olabilir.”

BETA, 1 METREDEN YAKIN TEMASLARDA BULAŞABİLİR

Beta olan kişilerin giysilerinde ve yataklarında da bakteriyi bulabilmenin mümkün olduğunu söyleyen Prof. Dr. Dilek Arman, “Daha çok solunum salgıları içindeki parçacıklarla bulaşıyor. Bu da genellikle bizim 1 metreden yakın yüz yüze temas ile bulaştığını söylediğimiz durumdur. Çevrenin bulaşmada da önemli rol oynadığını gösteren bir takım veriler var. Burada da hastalıktan korunmada birinci koşul, yine çevre ve el temizliği” dedi.

ANTİBİYOTİKTEN SONRA BULAŞTIRICI ÖZELLİK 24 SAAT DEVAM EDİYOR

Antibiyotik tedavisine başlandıktan sonra kişinin bulaştırıcı özelliğinin 24 saat devam ettiğini söyleyen Prof. Dr. Arman, “Antibiyotik tedavisinde 1 günü tamamlayıncaya kadar çocukların okula gönderilmemesi, yayılımın önlenmesi açısından oldukça önemli” ifadelerini kullandı.

“AŞILANMA ORANI YÜZDE 80’E ULAŞIRSA ENFEKSİYON AZALABİLİR”

Prof. Dr. Dilek Arman, beta hemolitik streptokokun şu anda uygulanan aşısının olmadığını belirterek, “Rota virüsü için aşı var. Dünyadaki gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılıyor ve salgın durumlarını yüzde 80 azaltabildiğini gösteren veriler var. Ama aşılı çocuk hiç hasta olmayacak diye bir şey yok. Yine de eğer toplumdaki aşılanma oranı yüzde 80’e ulaşırsa çok ciddi oranda enfeksiyonlar azalabiliyor. Sağlık Bakanlığı Aşı Danışma Merkezi’nin de bu aşının uygulanabilirliği konusunda çalışmaları var” dedi.

Yorumlar (0)
16°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 19 Aralık 2019
İmsak 06:45
Güneş 08:18
Öğle 13:06
İkindi 15:24
Akşam 17:45
Yatsı 19:12
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 15 33
2. Başakşehir 15 27
3. Beşiktaş 15 27
4. Trabzonspor 15 26
5. Fenerbahçe 15 25
6. Galatasaray 15 24
7. Malatyaspor 15 23
8. Alanyaspor 15 23
9. Denizlispor 15 21
10. Göztepe 15 20
11. Gaziantep FK 15 20
12. Gençlerbirliği 15 17
13. Çaykur Rizespor 15 17
14. Kasımpaşa 15 15
15. Konyaspor 15 15
16. Antalyaspor 15 13
17. Kayserispor 15 10
18. Ankaragücü 15 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 15 33
2. Erzurum BB 15 27
3. Akhisar Bld.Spor 15 26
4. Ümraniye 15 25
5. Menemen Belediyespor 15 25
6. Bursaspor 15 24
7. Fatih Karagümrük 15 23
8. Keçiörengücü 15 22
9. Balıkesirspor 15 20
10. Altay 15 20
11. Giresunspor 15 19
12. İstanbulspor 15 18
13. Adana Demirspor 15 18
14. Altınordu 15 14
15. Osmanlıspor 15 11
16. Boluspor 15 11
17. Adanaspor 15 9
18. Eskişehirspor 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 17 39
3. Man City 17 35
4. Chelsea 17 29
5. Tottenham 17 26
6. M. United 17 25
7. Sheffield United 17 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Crystal Palace 17 23
10. Arsenal 17 22
11. Newcastle 17 22
12. Burnley 17 21
13. Brighton 17 20
14. Bournemouth 17 19
15. West Ham 17 19
16. Everton 17 18
17. Aston Villa 17 15
18. Southampton 17 15
19. Norwich City 17 12
20. Watford 17 9
Takımlar O P
1. Barcelona 17 36
2. Real Madrid 17 36
3. Sevilla 17 31
4. Getafe 17 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 17 28
7. Athletic Bilbao 17 27
8. Valencia 17 27
9. Granada 17 24
10. Osasuna 17 23
11. Levante 17 23
12. Real Betis 17 23
13. Villarreal 17 22
14. Deportivo Alaves 17 19
15. Real Valladolid 17 19
16. Eibar 17 16
17. Mallorca 17 15
18. Celta de Vigo 17 14
19. Leganés 17 10
20. Espanyol 17 10