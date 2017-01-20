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Okullarda karne heyecanı

TÜRKİYE genelinde olduğu gibi Kayseri'de de öğrenciler, karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi. Öğrenciler karne heyecanı ile tatil sevincini birlikte yaşadı. Kayseri'deki okullarda düzenlenen törenlerle öğrenciler karnelerini aldılar....

Okullarda karne heyecanı
TÜRKİYE genelinde olduğu gibi Kayseri'de de öğrenciler, karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi. Öğrenciler karne heyecanı ile tatil sevincini birlikte yaşadı.
Kayseri'deki okullarda düzenlenen törenlerle öğrenciler karnelerini aldılar. Refika Küçükçalık Orta Okulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine, Vali Yardımcısı Baha Başçelik ve Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı da katıldı. Öğrencilere karneleri ile birlikte hediye edilen kitapları dağıtan Vali Yardımcısı Başçelik, ''Bu sene yarıyıl tatilinde öğretmenler öğrencilere ödev vermediler. Öğrenciler, tatilde bol bol dinlenecekler, kitap okuyacaklar ve sosyal-kültürel etkinliklere katılacaklar. Biz öğrencilerimize bu şekilde tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerini öneriyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin tatilde bilgisayar, tablet gibi teknolojik ürünleri fazla kullanmamalarını, dinlenmelerini istiyoruz. Dinlersinler ki ikinci yarıya dinç ve zinde girsinler'' dedi.
Karnelerini alan öğrencilere ayrıca kitap hediye edildi. Okulun ana sınıfında okuyan minik öğrenciler ise ilk kez karne alma heyecanı yaşadılar. Minik öğrencilere karneleriyle birlikte, oyuncak bebek ve araba hediye edildi.

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