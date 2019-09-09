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Okullar açıldı, sahil boşaldı
ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, okulların açılmasıyla boşaldı. Antalya'da 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte sahiller boşaldı. Yaz sezonunda tıklım tıklım dolan Konyaaltı Sahili, az sayıda tatilciyle...
GENEL 09.09.2019, 11:28
ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, okulların açılmasıyla boşaldı.
Antalya'da 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte sahiller boşaldı. Yaz sezonunda tıklım tıklım dolan Konyaaltı Sahili, az sayıda tatilciyle boş şezlong ve şemsiyelere kaldı. Kalabalık görüntülerden geriye kalan birkaç tatilci, güneşin ve denizin tadını çıkarttı. Turistler su sporları yaparken, sahil boyunca yürüyüş yapanlar da göze çarptı.
Antalya'da 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte sahiller boşaldı. Yaz sezonunda tıklım tıklım dolan Konyaaltı Sahili, az sayıda tatilciyle boş şezlong ve şemsiyelere kaldı. Kalabalık görüntülerden geriye kalan birkaç tatilci, güneşin ve denizin tadını çıkarttı. Turistler su sporları yaparken, sahil boyunca yürüyüş yapanlar da göze çarptı.
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|3
|7
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|3
|6
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|2
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|-5
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|P
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|4
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|4
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|8
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|7
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|7
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|5
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|4
|5
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|4
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|4
|4
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|4
|4
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|4
|4
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|4
|4
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|3
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|3
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|1
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|P
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|3
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|3
|7
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|5
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|3
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|3
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|2
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|1
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|1
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|3
|0