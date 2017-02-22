Okuldaki tabelalara referendum ayarı

Nermin UÇTU/MANİSA, () - MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki bir okul binasının girişine 3 yıl önce asılan 'Hayırla geldiniz' ve 'Hayırla gidiniz' yazılı tabelalar, 'Hoşgeldiniz-Welcome' ve 'Güle güle-Goodbye' yazılı olan yenileriyle değiştirildi. Manisa İl Milli Eğtiim Müdürlüğü, bu değişiklikle ilgili inceleme başlattı.

Yunusemre İlçesi'ndeki Vakıfbank Türkbirliği Ortaokulu'nun girişine 3 yıl önce 'Hayırla geldiniz' ve 'Hayırla gidiniz' yazılı tabelalar asıldı. Okula gelen öğrenciler ve velileri karşılayan bu iki tabela geçen hafta 'Hoşgeldiniz-Welcome' ve 'Güle güle-Goodbye' yazılı olan yenileriyle değiştirildi. Bu değişiklik sosyal medyada paylaşılınca dikkat çekti. 'Hayırla geldiniz' ve 'Hayırla gidiniz' yazılı tabelaların referandum sürecinde okula gelen bazı kişiler tarafından yanlış anlaşıldığı ve sosyal medyada farklı yorumladığı öğrenildi.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş okuldaki tabelalarla ilgili yapılan değişiklikten yeni bilgi sahibi olduğunu belirtip, "Bununla ilgili talimat verdim, gerekli incelemeleri yapıyorlar. İnceleme sonucunda durum ortaya çıkacak. Ne zaman yapıldı değişiklik o araştırılacak. Bana bu güne kadar böyle bir şey gelmemişti. İnceleme sonunda gereği yapılır" diye konuştu.

Okul idarecileri ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

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