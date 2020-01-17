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Okulda servisin altında kalarak ölen Eylül'ün ailesi için acılı karne günü

GENEL 17.01.2020, 11:01
Okulda servisin altında kalarak ölen Eylül'ün ailesi için acılı karne günü

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, ()-  MİLYONLARCA öğrenci ve ailesi karne heyecanını yaşarken, Avcılar’daki Mehmetçik İlkokulu’nun bahçesinde servis minibüsünün çarpması sonucu ölen Eylül Mirzaoğlu’nun (9) anne ve babası, bu günde çifte acı yaşadıklarını söyledi.
Avcılar'da geçen 7 Kasım’da Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesinde, servis aracının çarptığı Eylül, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olay üzerine tutuklanan servis şoförü Hüseyin Y. hakkında açılan davada hakkında ‘Taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçundan 2-6 yıl hapis istenmesi, ailenin acısını arttırdı. Çocuklarının yaşaması halinde bugün milyonlarca öğrenci gibi karne sevinci yaşayacağını belirten 5 çocuk babası Cahit Mirzaoğlu, iddianame ile bu mutlu günde çifte acı yaşadıklarını söyledi. Cahit Mirzaoğlu, “Allah hiç kimseye, anne-babaya evlat acısı vermesin. Bugün Cuma; çocuklarımız karne alacaktı. Eylül yaşasa o da karnesini alacaktı. Ama ne yazık ki Eylül, bize karneyi getiremeyecek. Onsuz bir karne günü yaşıyoruz” dedi. Cahit Mirzaoğlu,  kızını kendilerinden alanların en ağır cezayı almasını beklediklerini belirterek, şöyle dedi:
“İddianamede istenen cezayı çok az buluyoruz. Ceza bu olmamalı. Okulun bahçesinde böyle bir ölüm; cinayet olur, taksirli ölüm olmaz. Bu bilerek içeri giriyor ve bu aklımıza hiç gelmeyecek bir olay oldu. Yani çocuğum Eylül, okula gidiyor ve cenazesi geliyor.  Okul yönetimi, servis şoförü,  servis şirketi bunda birinci derecede suçlu. Eylülümün, kızımın, ölümünde bütün sorumlulara en ağır cezanın verilmesini istiyorum. Adaletime güveniyorum. Allah-ü taala bundan sonra hiçbir anne-babayı böyle olaylarla karşılaştırmasın. Savcı, servis şoförü için 2-6 yıl hapis istemiyle iddianame hazırlamış. Bunu çok az buluyoruz. Okulun bahçesindeki bir olay için böyle bir ceza olmaması lazım. Daha ağır bir ceza olması lazım. Eylül, sokakta, caddede değil, devletin okulu ve bahçesinde hayatını kaybetti. Hiç beklemediğimiz, insanın aklına hiç gelmeyecek bir yerde hayatını kaybetti. Bütün yetkililerden rica ediyorum; bu olayı basite almasınlar başka çocuklar da ölmesin. Bunu istiyoruz. Dersleri çok iyiydi, çok cana yakındı, hareketliydi, çok sevimliydi. Onu çok özlüyorum.”
Altı çocuğundan en küçüğü Eylül'ü iki ay önce meydana gelen olayda kaybeden anne Azize Mirzaoğlu da  yaşıtlarının karne aldığı günde acılarının katlandığını söyledi. Azize Mirzaoğlu , “Kızımın kitaplarını, çantasını her gün elime alıyor, bakıyorum, her gün resmine bakıyorum. Eylülümü çok özledim. O gün oradaydım. Bu bir kaza değil, cinayettir. Gözümün önünde direkt üzerinden geçti. Okulda kaza olmaz, caddede, sokakta olur. Savcıya, hakime, hukukçuya sesleniyorum. Güveniyorum onlara. En ağır cezanın verilmesini istiyorum. Kızımın kitaplarını saklıyorum, her gün onlarla avunuyorum. Benim ciğerim yandı, başka annelerin ciğeri yanmasın.  Onu çok özledim. Rüya gibiydi, uçup gitti” diye konuştu.

ŞOFÖR İÇİN 2-6 YIL HAPİS İSTEMİ
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede,  servis minibüsü şoförü Hüseyin Y.’nin aracı ile 7 Kasım 2019 tarihinde, saat12.30 sıralarında okul bahçesine girdiği, manevra yaptığı sırada bahçede gezen Eylül Mirzaoğlu’na çarparak ağır yaralanmasına neden olduğu belirtildi. Küçük kızın kaldırıldığı hastanede kurtarılamadığı belirtilirken, kaza tespit tutanağı ve trafik bilirkişi raporunda şoför Hüseyin Y.'nin asli kusurlu olarak tespit edildiği ifade edildi. Sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanan Hüseyin Y.’nin ’Taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2-6 yıl hapis istemiyle cezalandırılması istendi. 

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