Okulda matematik, camide hutbeyi anlatıyor

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'da işitme engelliler okulunda matematik öğretmeni olan Mustafa Sulubulut, engelliler için cuma hutbesini de işaret diline çevirerek aktarıyor.

Antalya'da Kepez İşitme Engelliler Okulu'nda matematik öğretmenliği yapan Mustafa Sulubulut, işitme engellilerin cuma hutbesini dinlemesi amacıyla her cuma Kepez İlçesi Gündoğdu Mahallesi'ndeki Hz. Ömer Camii'nde hutbeyi işaret diline çeviriyor. Hiçbir ücret istemeden kendi inisiyatifiyle çeviriyi yapan Sulubulut'u, öğrencilerinin yanı sıra aynı engeli taşıyan vatandaşlar da takip ediyor. Sulubulut, sosyal medya hesabı üzerinden Antalya'daki işitme engellileri hutbeyi dinleyebilmeleri için bu camiye çağırdı.

Cuma namazını Hz. Ömer Camii'nde kılmaya gelenler, Mustafa Sulubulut sayesinde işaret dilini biraz anlamaya başladıklarını söyledi. Kepez Müftülüğü'nde uzman vaizlik yapan Mehmet Fatih Tunç, bu çalışmayı işitme engelliler adına desteklediklerini söyledi. Bu çalışmayı müftülük olarak duyarmaya çalışacaklarını belirten Tunç, Antalya'da ilk kez bir camide bu uygulamanın yapıldığını kaydetti. Tunç, "Bu camimiz işitme engelli kardeşlerimizin eğitim aldığı okula yakın olması dolayısıyla özellikle seçildi" dedi.



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