Okulda cep telefonunu yasaklayan kaymakam: Eğitim- öğretimi olumsuz etkiliyor

Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), () - KONYA'nın Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan, tüm okullara gönderdiği yazıyla ilçe sınırlarındaki tüm okullarda öğrencilerin cep telefonu kullanımının yasaklandığını bildirdi. Yazıyla yasağa uymayan öğrencilerin velilerine, 'Kabahatler Kanunu'na göre, para cezası uygulanacağı belirtildi. Budan, "Eğitim ve öğretimi olumsuz etkilediği, amacının dışında kullanıldığı kanaatine vardık" dedi.

Kulu Kaymakamı Budan, 31 Ocak'ta tüm okullara iletilmek üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıyla öğrencilerin okullarda cep telefonu kullanımının yasaklandığını ve cep telefonu kullanımı olduğu takdirde 'Kabahatler Kanunu'na göre, öğrenci velisine idari para cezası uygulanacağını belirtti. Cep telefonunun yasaklanmasıyla ilgili açıklama yapan Kaymakam Budan, ''Okullarda eğitimin kusursuz bir şekilde devam edebilmesi, çocuklarımızın devletine, milletine, anne ve babalarına faydalı bir nesil olarak yetişmesi için eğitimin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunun için de öğretmenlerimizin idarecilerimizin öğrencilerimize ve bir boyutuyla velilerimize, okulda güvenli eğitimin yapılacağı ortamı sağlamak gibi bir de görevimiz var" dedi.

'AMACININ DIŞINDA KULLANILDIĞI KANAATİNE VARDIK'

Gelen şikayet ve talepler nedeniyle eğitim- öğretimi olumsuz etkilediği için cep telefonu kullanımının yasakladıklarını kaydeden Budan, ''Çocuklarımızı eğitim ve öğretimden uzaklaştıran birçok neden olmakla birlikte bu bilişim araçlarının da yanlış, bilinçsiz ve gereksiz kullanımında aslında çocuklarımıza faydadan çok zarar sağladığı, eğitim ve öğretimi olumsuz etkilediği, laboratuvarlarda, eğitim- öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü yerlerde amacının dışında kullanıldığı ve eğitim öğretimi olumsuz etkilediği kanaatine vardık. Zaten Milli Eğitim Bakanlığı'mızın geçen yıl yayınladığı genelgeyle cep telefon kullanımı yasaktı. Okul ziyaretlerimizde, denetlemelerimizde gerekse öğretmen, idareciler ve velilerin bizlere verdiği bilgilerde bu yasağın uygulanmadığı gibi bir manzarayla karşılaştık" diye konuştu.

'İYİLİKLERİ İÇİN KENDİLERİNE RAĞMEN KARAR ALINMASI GEREKİYOR'

Öğrenciye ödül ve disiplin yönetmeliği doğrultusunda ceza vermemek için veliye idari para cezası uygulama yöntemini seçtiklerini dile getiren Kaymakam Budan, şunları söyledi:

''Milli Eğitim Bakanlığı'mızın ödül ve disiplin yönetmeliğinde kınama, tasdikname ile uzaklaştırma, disiplin cezaları gibi şeylerle öğrencilerimizi örgün eğitimin dışına çıkaracak şeyler. Bu da çocuklarımız üzecek bir şey olur. Biz de öğrencilerimizi üzmeden, okuldan uzaklaştırmadan, eğitimine konsantre olmasını nasıl sağlarız, diye düşündük. 31 Ocak itibarıyla da okullara cep telefonu getirmeyi yasakladık. Gerek velilerimiz olsun gerekse okul idarecilerimizden olumlu tepkiler aldık. Bu işten hoşlanmayan öğrencilerimiz olmuştur; ama kendi iyilikleri için kendilerine rağmen karar alınması gerekiyor. Okullarımızda eğitim- öğretim öncelikli olmak üzere sınıf içerisinde öğretmen otoritesi, okulda idareci otoritemiz, öğrencilerle saygılı ve sevgili güzel bir ortamda önceliğin eğitim olduğu sonra öğrencilerimizin anne ve babalarına sonra devletimize milletimize hayırlı ve faydalı bir ortamın oluşmasını sağlamayı umut ediyoruz. Buradaki idari para cezasında velimizi muhatap alıyoruz. Öğrencinin eline velisinin telefonu verip okula göndermesini doğru bulmuyoruz. Tüm öğretmenlerimiz, idarecilerimiz öğrencilerimizin velilerine ulaşma konusunda telefonlarını kullandırtabilir. Veli de öğretmenle veya idareciler aracılığıyla öğrencisine uluşabilir. Öncelik eğitim ve öğretim ve çocuklarımızın daha iyi bir geleceği olması.''



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