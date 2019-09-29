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Okula gitmek için evden çıkan 2 kardeşten haber alınamıyor (2) - (VALİ CANBOLAT ÇOCUKLAR GÜVENDE)
ÇOCUKLARIN TEYZESİ: ABLAM ÇOCUKLARLA SIĞINMA EVİNDE Bursa'nın Kestel ilçesinde Ercan Çınar'ın 2 gündür kayıp olduklarını iddia ettiği ve evi terk eden annelerinin yanında olduğu ortaya çıkan Efe ile Mustafa Çınar'nın teyzesi...
GENEL 29.09.2019, 09:46
ÇOCUKLARIN TEYZESİ: ABLAM ÇOCUKLARLA SIĞINMA EVİNDE
Bursa'nın Kestel ilçesinde Ercan Çınar'ın 2 gündür kayıp olduklarını iddia ettiği ve evi terk eden annelerinin yanında olduğu ortaya çıkan Efe ile Mustafa Çınar'nın teyzesi Habibe Karagöl (19), açıklamada bulundu. Olaydan 3 gün önce eniştesi Ercan Çınar'ın, ablası Gül Çınar'ı darp ettiğini iddia eden Karagöl, "Ablama bıçak çekti. Daha sonra annemi arayarak hakaret etmeye başladı. O gün çocuklar okula gidiyor. Ablam, çocukları okuldan alarak Ankara'ya sığınma evine gittiğini belirtti bize. Yani çocuklar bizde değil, Ankara'ya gittiklerini öğrendik. Valilikten açıklama yapıldı, çocukların güvende olduğuna dair. Bizde ablamdan haber bekliyoruz." dedi.
Mehmet İNAN/BURSA, ()
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