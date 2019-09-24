Okula gelemeyen veliler için 'Online' toplantı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesindeki okulda düzenlenen toplantıya katılamayan veliler için öğretmenler, 'Online' veli toplantısı yapıldı. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen ve 'Sizler gelemiyorsanız biz geliriz' sloganıyla yapılan toplantıdan veliler de memnun kaldı.Şehit İsmet Kayar İlk ve Ortaokulu'nda 'Sizler gelemiyorsanız biz geliriz' sloganıyla 5'inci sınıf öğrencilerinin velilerine yönelik 'Online' veli toplantısı yapıldı. Veliler bulundukları yerlerden cep telefonlarıyla toplantıya katılarak öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin verdiği bilgileri dinledi. 20 veliyle gerçekleştirilen toplantıda konuşan Okul Müdürü Mehmet Bozkurt, velilerin öğrencilerin başarısındaki rolünü anlatarak "Biz öğretmen, okul idaresi ve siz velilerimizle el ele vererek çocuklarımızı geleceğe hazırlamak istiyoruz" dedi.Matematik Öğretmeni Çağdıl Feyzi Türkmen, "Türkiye de bir ilk olan online veli toplantımızda amacımız velilerimizi eğitimin içinde olmalarını sağlamak, veli toplantılarına katılamayan velilerimizi bu şekilde toplantılarımıza dahil etmektir. İlk kez gerçekleştirdiğimiz online toplantımızı diğer sınıflarında uygulamasını sağlayarak yaygınlaştırmaktır" dedi.Veliler ise bilgi edinmek istedikleri şeyleri sorarak evlerinden katıldıkları toplantı için öğretmenlere teşekkür etti.