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Okula başlayacak öğrencilere ücretsiz saç tıraşı
ADANA Yüreğir Belediyesi, okula başlayacak öğrencilere, ücretsiz saç tıraşı yaptırdı. Yüreğir Belediyesi Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir tarafından 9 Eylül günü okula başlayacak 500 öğrenci, ücretsiz saç tıraşı yaptırdı. Sabah...
GENEL 07.09.2019, 12:41
ADANA Yüreğir Belediyesi, okula başlayacak öğrencilere, ücretsiz saç tıraşı yaptırdı.
Yüreğir Belediyesi Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir tarafından 9 Eylül günü okula başlayacak 500 öğrenci, ücretsiz saç tıraşı yaptırdı. Sabah erken saatlerde aileleriyle gelen öğrenciler, sıraya girerek, tıraş olmayı bekledi. Öğrencilerin saçlarını tıraş eden berber Yalçın Akgül, güzel bir etkinliğin içinde bulunmaktan mutlu olduğunu ve çocukların okula güzel bir saç tıraşıyla gideceğini söyledi.
Hüseyin Koç (11) adlı öğrenci de saçını ücretsiz kestirdiği için mutlu olduğunu söyleyerek, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’e teşekkür etti.
Yüreğir Belediyesi Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir tarafından 9 Eylül günü okula başlayacak 500 öğrenci, ücretsiz saç tıraşı yaptırdı. Sabah erken saatlerde aileleriyle gelen öğrenciler, sıraya girerek, tıraş olmayı bekledi. Öğrencilerin saçlarını tıraş eden berber Yalçın Akgül, güzel bir etkinliğin içinde bulunmaktan mutlu olduğunu ve çocukların okula güzel bir saç tıraşıyla gideceğini söyledi.
Hüseyin Koç (11) adlı öğrenci de saçını ücretsiz kestirdiği için mutlu olduğunu söyleyerek, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’e teşekkür etti.
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