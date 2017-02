Okul yolunda tehlikeli yolculuk

Timur TARLIĞ/İZMİR, () - İZMİR'in Karabağlar İlçesi'ndeki bir inşaatın temel çukuru nedeniyle meydana gelen kayma halkı huzursuz ediyor. Yakındaki okula her gün çocuklarını metrelerce derinlikteki temel çukurunun yanından geçerek götüren mahalleli tehlikeli bir yolculuk yapıyor. Çok sayıda kişi, Karabağlar Belediyesi'nin meydana gelen kayma ardından ulaşıma kapattığı yolu, tel örgülerin bir bölümünü sökerek kullanmaya devam ediyor.

Karabağlar Tırazlı Mahallesi 9301 ile 9306/2 Sokağın kesişiminde bulunan temel çukuru nedeniyle yolda çatlaklar oluştu. Karabağlar Belediye ekipleri 9306/2 Sokağın bir bölümünü güvenlik gerekçesiyle tel örgülerle çevirip yaya ve taşıt trafiğine kapattı. Sokağın girişine 'Dikkat yolda çökme tehlikesi. Yaya ve araçların girmesi tehlikeli ve yasaktır' yazılı tabelalar yerleştirildi. Ancak, çevre sakinleri telin bir bölümünü sökerek bu yolu kullanmaya devam ediyor. Yakında bulunan Aydınoğlu Mehmet Bey İlkokulu'nda okuyan öğrenciler velileriyle birlikte bu yoldan geçerek okullarına ulaşıyor. Bu tehlikeli yolu kullanan velilerden Emine Aydın, şöyle dedi:

"Benim çocuğum Aydınoğlu Mehmet Bey İlkokulu'nda okuyor. Biz her gün buradan geçerek okula gidiyoruz. Bu sokağı trafiğe kapattılar ama başka da çalışma yapmadılar. 1 yıldan fazla süredir burası kapalı. Biz okula ulaşmakta zorlandığımızı söylediğimizde bize, farklı bir yoldan gitmemizi söylüyorlar. Okula başka bir yoldan ulaşmak için yokuş çıkmamız gerek. Biz çıkarız da küçücük çocuklarımız sırtlarında çantalarıyla o yokuşu nasıl tırmansınlar."

Bu çevrede yaşadığını ve motosikletiyle her gün bu yolu kullandığını söyleyen Savaş Şirin ise, "Her an yol kayacak diye korkuyla geçiyoruz. Üst sokağı kapatmışlar ama bu yol yarıklarla dolu. Bu yolun çukura doğru kaymayacağının garantisi yok. Yetkililerin burayla acilen ilgilenmesi gerek" dedi.

Karabağlar Belediyesi yetkilileri, meydanan kaymanın açılan temel çukurunda yüklenici firmanın uygun istinat duvarı çalışmasını yapmamasından kaynaklandığını belirtti. Kayma fark edildiğinde Karabağlar Belediyesi'nin tel örgülerle sokağı ulaşıma kapattığı, gerekli tabela işleminin gerçekleştirildiği ve yüklenici firmaya fore kazıklı uygun istinat duvarı çalışmasının yaptırıldığı açıklandı. Ayrıca belediye yetkilileri yol yapımı için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin projelendirme çalışmasında sona gelindiğini, yakın zamanda yolun yapılarak ulaşıma açılacağını söyledi. Karabağlar'da daha önce hafriyat toprağı döküm alanı olarak kullanılan bir bölgede 2 inşaat çalışması nedeniyle toprak kayması meydana gelmişti.



