Okul yolunda köprü çilesi

ANTALYA'da ilkokul öğrencisi 3 kız çocuğu, okula gidebilmek için köprüsü olmayan dereden günde 2 kez ulaşım sınavı veriyor. Anne Havva Ören (27), kızı, yeğeni ve onların sınıf arkadaşını sırtına alarak dereden karşıya geçiriyor. Dereyi geçen çocuklar 500 metre daha yürüyüp okul servisine biniyor.

Antalya'nın merkez ilçelerden Aksu'da, Barbaros Mahallesi ve Yeni Mahalle'yi (Toparlar) birbirinden ayıran dere yatağı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Yeni Mahalle'de dere yatağına yakın bir konumda olan 138'inci Sokak'ta oturan 10 aile, derenin diğer tarafındaki 500 metre uzaklıktaki cami, sağlık ocağı ve okul hizmetlerinden yararlanmak için ciddi sorun ile karşılaşıyor. Dereyi geçenler bu hizmetlerden yararlanırken, geçemeyenler 2 kilometrelik asfalt yoldan yürüyüp karşı mahalleye ulaşabiliyor. Mahalleden ilçe merkezine toplu ulaşım olmaması, sıkıntıyı katlıyor. Kış aylarında yoğun yağış nedeniyle derenin debisi artınca mahalle sakinlerinden hiç kimse karşıya geçmeye cesaret edemiyor.

EĞİTİM İÇİN GÜNDE 2 DEFA DEREDEN GEÇMEK ZORUNDALAR

Köprü olmaması nedeniyle en büyük sıkıntıyı Yeni Mahalle'de oturan Aksu İlkokulu öğrencileri çekiyor. 4'üncü sınıf öğrencileri Saliha Ören ile akranları Hatice Demir ve Kardelen Uzunkaya, her gün okula gitmek için bu dereden sabah ve akşam geçmek zorunda. Tek başına dereden geçemeyen öğrencileri, Kardelen Uzunkaya'nın annesi Havva Ören sırtında taşıyarak karşıya geçiriyor. Derenin başında paçalarını sıvayan anne Ören, ikinci evliliğinden olan kızı Kardelen Uzunkaya'nın yanı sıra yeğeni Saliha Ören ve Hatice Demir'i tek tek sırtına alıp karşıya geçiriyor. Havva Ören, derenin karşısına geçtikten sonra kızını ve arkadaşlarını yaklaşık 500 metre ilerideki durağa götürüp servise bindiriyor.

SERVİS ŞOFÖRÜNÜN 'ARACIM ÇİZİLİR' DEDİĞİ İDDİASI

Servis şoförünün yolun bozuk olması ve yol kenarındaki sazlıkların aracını çizmesini gerekçe göstererek dere kenarına hem de mahalleye gelmediğini öne süren Havva Ören, yağmurlu havalarda dereyi geçtikten sonra 500 metre yürümekte zorlandıklarını ifade etti. Köprü olmadığı için her şeyden mahrum yaşadıklarını anlatan Ören, "Her gün buradan geçmek zorunda kalıyorum. Köprü yapılmasını istiyoruz. Su yükselince geçemiyoruz" dedi.

'KORKUYORUZ, ISLANIYORUZ, ÜZÜYORUZ'

Okula gitmek için dereden geçme zorluğuna katlanan öğrencilerden Saliha Ören ise suyun çok soğuk olduğunu ve akıntı nedeniyle karşıya geçemediklerini söyledi. Amcasının eşi Havva Ören sayesinde karşıya geçtiğini belirten Saliha, derenin karşısına geçtikten sonra da bir süre yürümek zorunda kaldığını kaydetti. Öğrencilerden Hatice Demir ise suya giremediğini hem üşüdüğünü hem de korktuğunu anlattı.

Kardelen Uzunkaya da annesinin dereyi geçerken sürekli ıslandığını ve hasta olduğunu söyledi. Köprü yapılmasının kendileri için büyük kolaylık sağlayacağını ifade eden Kardelen Uzunkaya, "Annem bizi karşıya geçirirken bazen hastalanıyor. Kendimiz geçemiyoruz. Köprü istiyoruz. Servis şoförü 'Arabam çiziliyor' diyerek getirmiyor" diye konuştu.

MAHALLE SAKİNLERİ DE İSYANDA

Mahallede uzun süreden bu yana oturan Ayşe Zeybek (67) de derenin karşı tarafındaki mahallede olan her türlü etkinlikten mahrum kaldıklarını belirtti. Hastane, cami gibi hizmetleri almak için kilometrelerce yürümek zorunda kaldıklarını, yaşlı olduğu için gidemediklerini de ifade eden Zeybek, şunları söyledi:

"Mahallede Kuran kursu var. Ama dereden geçemediğim için gidemiyorum. Köprü olsa giderim. Sudan geçsem hasta oluyorum. Karşı tarafla bağlantımız yok. Ne hastaya ne ölüye gidebiliyoruz. Belediye her seçimde söz veriyor köprü için ama sonrası yok."

'AKSU BELEDİYESİ KÖPRÜYÜ YAPMIYOR' İDDİASI

Ayşe Zeybek'in eşi Durmuş Zeybek (74) ise yağmur yağınca su düzeyinin insan boyunu aştığını söyledi. 3 seçimden bu yana sürekli köprü sözü vermelerine rağmen Aksu Belediyesi'nin köprüyü yapmadığını iddia eden Durmuş Zeybek şöyle konuştu:

"Şu anda bu su normalin altında. Buradan geçmek hiç kolay değil. Belediyeye sürekli müracaat ediyoruz. 3 seçim geçti. Her seçimde köprü sözü veriliyor ama yapılmıyor. Sudan geçip 500 metre ötedeki camiye gidiyorum. Sudan geçmesem 2 kilometre dolaşıp diğer köprüden karşı geçiyorum. Toplu ulaşım yok. Özel aracınız yoksa yürümek zorundasınız. Yağmur yağınca derenin derinliği insan boyunu geçiyor."

Hilmi Akbulut (80) ise Barbaros Mahallesi ile aralarındaki tek bağlantı yolunun dere olduğunu kaydetti. Köprünün yapılması için söz verenlerin sözünü tutması gerektiğini vurgulayan Akbulut, dereyi geçemediği için camiye gidemediğini aktardı.

BELEDİYE BAŞKANI ŞAHİN: KÖPRÜ EN KISA ZAMANDA YAPILACAK

Aksu Belediye Başkanı Ak Partili Halil Şahin ise bölgedeki sorunu bildiklerini ve çalışmaların sürdüğünü söyledi. İki mahalle arasındaki derenin genişliğinin 25- 30 metre olduğunu vurgulayan Başkan Şahin, şöyle konuştu:

"Burada bir köprü çalışması yaptık. Köprünün ayaklarını koyacağımız yerin karşısında bir yol yok. Özel mülkiyet, yani tarla. Mülkiyet sorunu var. Ancak köprü için başka bir yer arıyoruz. Çok büyük olmasa dahi sıkıntıyı giderecek kadar bir köprü yapacağız. Zaman veremiyorum ancak en kısa zamanda çalışma başlatacağız."



