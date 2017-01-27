Okul servis araçlarının kaza bilançosu ağır

Ferit ASLAN / DİYARBAKIR, () - EMNİYET Genel Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Bakanlığı ve 81 il valiliklerine gönderilen okul servisleriyle ilgili uyarı yazısında, 2016 yılında öğrenci servisleri ile ilgili yapılan denetimlerle ilgili istatistiklere yer verildi. İstatistiklere göre, yapılan tüm denetimlerde ve alınan önlemlere karşın 2016 yılında okul servis araçları 1588 trafik kazasına karıştı. Bu kazalarda 8 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 182 kişi de yaralandı. Yazıda, okul servis araçlarındaki eksikliklerin giderilmesinin sadece trafik polislerinin denetimi ile mümkün olmadığı da belirtilerek, "Okul yönetimleri tarafından araçların denetiminin özellikle zorunlu sigorta ve teknik muayene bakımından yapılması, öğrencilerin serviste emniyet kemerlerinin takılı olduğunun öğretmenler tarafından kontrol edildikten sonra okuldan ayrılmalarına izin verilmesi gibi önlemlerin muhtemel kazalardaki ölüm ve yaralanmaları azaltacağı" belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Bakanlığı ve 81 il Valiliğine gönderilen, 'Okul servis araçlarının denetimi' başlıklı yazıda, 2016 yılında okul servisleri üzerinde yapılan denetim sonuçlarına ait istatistiki bilgiler de paylaşıldı. Yazıda, okul servis araçlarının karıştığı trafik kazalarıyla mücadele etmek ve taşımanın disiplin altında tutulmasını sağlamak amacıyla her eğitim ve öğretim döneminde okul servis araçları, sürücüleri ve öğrencilere yönelik eğitim ve denetim faaliyetinin aralıksız olarak sürdürüldüğü belirtildi. Yazıda, denetim istatistiklerine göre 2015 yılında otobüs ve minibüs türü taşıtlara ilişkin TÜVTÜRK muayene sonuçları incelendiğinde, 699 bin 997 taşıttan yüzde 65.74'ünün 'hafif' kusurlu, yüzde 31.76'sının 'ağır' kusurlu, yüzde 1.50'sinin 'emniyetsiz' oldukları ve kontrol edilen taşıtlardan sadece yüzde 1'inin ise 'kusursuz' olduğunun tespit edildiği belirtildi.

GEÇEN YIL 8 ÖLÜ, 3 BİN 182 YARALI

Emniyet Genel Müdürlüğünün yazısında, 2015- 2016 eğitim ve öğretim yılında ülke genelinde yapılan okul servis aracı denetimlerinde 218 bin 64 taşıt-sürücü kontrol edildiği, kusurlu görülen 13 bin 156'sına ceza uygulandığı belirtilerek, "Yapılan tüm denetimlerde ve alınan tedbirlere rağmen 2016 yılında okul servis araçlarının karıştığı toplam bin 588 adet trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetmiş, 3 bin 182 yaralanmıştır" denildi.

UYGULANAN CEZALAR

2016 yılı Aralık ayı itibariyle il, ilçe belediyelerinden alınan verilere göre, ülke genelinde 81 bin 779 okul servis aracının faaliyet gösterdiği, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan temin edilen verilere göre ise 92 bin 492 aracın taşıma yoluyla eğitime erişim yönetmeliği kapsamında taşıma yaptığı anlaşıldığı belirtilen yazıda, "2016 eğitim ve öğretim döneminde yapılan özel denetimlerde, 88 bin 335 okul servis aracı denetlenmiş, bin 646'sına okul servis araçları hizmet yönetmeliğine uymamak, bin 298'ine fenni muayene süresini geçirmek, 526'sına fazla yolcu taşımak, 131'ine araçlarında teknik değişiklik yapmak, 130'una emniyet kemeri takmamak ve 27'sine sigortasız trafiğe çıkmak nedeniyle toplam 4 bin 672 araca cezai işlem uygulanmış ve 629 araç da trafikten men edilmiştir" denildi.

OKUL YÖNETİMİ VE ÖĞRETMENLERDEN DESTEK İSTENDİ

Yazının sonunda ise, ortaya çıkan istatistiki verilerden, çocukların okula güvenle erişmeleri amacıyla bedelini ailelerin ödediği, öğrenci servis hizmeti veren taşıtların önemli yasal ve teknik eksikliklerinin bulunduğu belirtilerek şu ifadeler yer aldı:

"Bu eksikliklerin sürekli olarak trafik polisince denetlenmesinin ve giderilmesinin, diğer asli görevlerimiz de dikkate alındığında her zaman mümkün olmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle okul servis aracıyla öğrencilerin erişim ihtiyacının karşılandığı okul yönetimleri tarafından araçların denetiminin, özellikle zorunlu sigorta ve teknik muayene bakımından yapılması, öğrencilerin serviste emniyet kemerlerinin takılı olduğunun öğretmenler tarafından kontrol edildikten sonra okuldan ayrılmalarına izin verilmesi gibi önlemlerin muhtemel kazalardaki ölüm ve yaralanmaları azaltacağı gibi, bu uygulamayla çocuklarımıza olumlu ve koruyucu davranışların kazandırılması da mümkün olacaktır."

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