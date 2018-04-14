Okul öncesi öğretmenlerine uzman eğitimi

Taylan YILDIRIM/İZMİR, ()- İZMİR'de, Uğur Okulları ve Bahçeşehir Üniversitesi işbirliği ile öğretmenlere yönelik 'Okul Öncesi Eğitiminde Farklı Yaklaşımlar Konferansı' düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi Adnan Saygun Salonu'nda gerçekleştirilen konferansta Uğur Okulları ve Bahçeşehir Üniversitesi akademisyenleri, devlet okulları ile özel okullarda görev yapan okul öncesi öğretmenlerine, okul öncesi eğitimin önemini anlattı. Konferansın ardından katılımcılara sertifika verildi. Konferansa konuşmacı olarak katılan Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Karadeniz, yeni eğitim trendlerini okul öncesi eğitim ışığında inceleyeceklerini söyledi. Şirin Karadeniz, "Konferansın amacı 21'inci yüzyılın getirdiği değişimleri ve farklı eğitim metotlarını okul öncesi eğitimin ışında incelemek. Bunun yanı sıra dünyada var olan farklı eğitim yaklaşımlarını inceleyip bu yaklaşımları nasıl kullanabileceğimizi tartışacağız" dedi.

Okul öncesi eğitimin ekonomik olarak ülkeye maddi bir kazanç getireceğini de vurgulayan Prof. Dr. Şirin Karadeniz, "Teknolojinin gelişmesiyle değişen dünyada okul öncesi eğitim çok önemli bir hal aldı. Öte yandan eğitimde nereye yatırım yaparsak, o yatırım en yüksek düzeyde geri döner. Okul öncesine yaptığınız yatırım size en fazla getiriyi sağlıyor. 0-6 yaş grubuna eğitimde yatırım yaparsak, ülke gelirine de katkı sağlarız" diye konuştu.

Uğur Okulları Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nil Çiçek ise projeleri hakkında bilgi verdi. Türkiye'de okul öncesi ve ilkokul düzeyinde ilk kez projeyi uyguladıklarını söyleyen Nil Çiçek, "Ne yazık ki yabancı ülkelerle kıyasladığımız zaman, ülkemizde okul öncesi eğitimi alan öğrenci sayısı oldukça düşük. Dolayısıyla ilk amacımız okul öncesi eğitiminde farklı eğitim yaklaşımlarına dikkat çekmek. Uğur Okulları olarak Bahçeşehir Üniversitesi'nin desteğiyle yeni eğitim-öğretim programları uyguluyoruz. Bunlardan bir tanesi dünyanın 65 yıldır, ülkemizin ise 5 yıldır konuştuğu STEM yaklaşımı. Okul öncesinde erken STEM yaklaşımını Uğur Okulları olarak Türkiye'de ilk kez başlattık. Klasik yöntemlerle ders anlatılmasının önüne geçmek istiyoruz. Öğrenciye bilgiyi sunan değil, bilgiyi bulduran sistemi anlatmak için İzmir'deyiz" dedi.

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