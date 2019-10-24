Son Dakika
DHA İSTANBUL - BAKAN DÖNMEZ: BOR KARBÜR TESİSİ, BORUN NİTELİKLİ UÇ ÜRÜNE DÖNÜŞMESİ HEDEFİNİN EN ÖNEMLİ AYAĞI
Okul öncesi öğrencileri, ilmek ilmek sevgi örüyor
ADANA'nın Ceyhan ilçesinde Mehmetçik İlkokulu anaokulu öğrencileri, Kars'ta soğuk bölgelerde eğitim gören yaşıtlarına kaşkol örmeye başladı. Mehmetçik İlkokulu 5-6 yaş okul öncesi öğrencileri, Kars'ın Arpaçay ilçesinde bulunan...
GENEL 24.10.2019, 12:24
ADANA'nın Ceyhan ilçesinde Mehmetçik İlkokulu anaokulu öğrencileri, Kars'ta soğuk bölgelerde eğitim gören yaşıtlarına kaşkol örmeye başladı.
Mehmetçik İlkokulu 5-6 yaş okul öncesi öğrencileri, Kars'ın Arpaçay ilçesinde bulunan Kuyucak İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler için kaşkol örmeye başladı. Minikler öğretmenleri Ayşe Göçer, Gülten Sever ve Nurgül Eren nezaretinde boş yoğurt kovalarıyla oluşturdukları düzenek üzerinde kaşkolları ilmek ilmek örüyor. Okul Müdürü Mehmet Atasoy, "Sosyal sorumluluk projesi kapsamında başlatmış olduğumuz bu etkinlik ile okul öncesi öğrencilerimizin küçük kas gelişimine katkıda bulunuyoruz. Değerler eğitimi kapsamında da öğrencilerimizin dayanışma duygusunu geliştiriyoruz" dedi.
Mehmetçik İlkokulu 5-6 yaş okul öncesi öğrencileri, Kars'ın Arpaçay ilçesinde bulunan Kuyucak İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler için kaşkol örmeye başladı. Minikler öğretmenleri Ayşe Göçer, Gülten Sever ve Nurgül Eren nezaretinde boş yoğurt kovalarıyla oluşturdukları düzenek üzerinde kaşkolları ilmek ilmek örüyor. Okul Müdürü Mehmet Atasoy, "Sosyal sorumluluk projesi kapsamında başlatmış olduğumuz bu etkinlik ile okul öncesi öğrencilerimizin küçük kas gelişimine katkıda bulunuyoruz. Değerler eğitimi kapsamında da öğrencilerimizin dayanışma duygusunu geliştiriyoruz" dedi.
20°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 24 Ekim 2019
|İmsak
|05:54
|Güneş
|07:19
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:48
|Akşam
|18:18
|Yatsı
|19:37
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|17
|2. Trabzonspor
|8
|15
|3. Fenerbahçe
|8
|14
|4. Başakşehir
|8
|14
|5. Malatyaspor
|8
|13
|6. Galatasaray
|8
|13
|7. Sivasspor
|8
|12
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Gaziantep FK
|8
|11
|10. Antalyaspor
|8
|11
|11. Göztepe
|8
|9
|12. Beşiktaş
|8
|9
|13. Ankaragücü
|8
|9
|14. Denizlispor
|8
|8
|15. Kasımpaşa
|8
|8
|16. Çaykur Rizespor
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
|17
|2. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|3. Fatih Karagümrük
|8
|15
|4. Altay
|8
|15
|5. Ümraniye
|8
|14
|6. Keçiörengücü
|8
|14
|7. Balıkesirspor
|8
|13
|8. Bursaspor
|8
|12
|9. İstanbulspor
|8
|11
|10. Erzurum BB
|8
|11
|11. Adana Demirspor
|8
|10
|12. Menemen Belediyespor
|8
|8
|13. Adanaspor
|8
|7
|14. Osmanlıspor
|8
|7
|15. Altınordu
|8
|5
|16. Boluspor
|8
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|9
|19
|3. Leicester City
|9
|17
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|9
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Sheffield United
|9
|12
|10. Bournemouth
|9
|12
|11. West Ham
|9
|12
|12. Aston Villa
|9
|11
|13. Wolverhampton
|9
|11
|14. M. United
|9
|10
|15. Everton
|9
|10
|16. Brighton
|9
|9
|17. Southampton
|9
|8
|18. Newcastle
|9
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Granada
|9
|17
|4. Real Sociedad
|9
|16
|5. Atletico Madrid
|9
|16
|6. Sevilla
|9
|16
|7. Villarreal
|9
|14
|8. Athletic Bilbao
|9
|13
|9. Getafe
|9
|13
|10. Valencia
|9
|13
|11. Levante
|9
|11
|12. Real Valladolid
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|9
|11
|15. Mallorca
|9
|10
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Espanyol
|9
|5
|20. Leganés
|9
|2