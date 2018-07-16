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Okul müdürünün açığa alınmasına tepki

ZONGULDAK Başöğretmen Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Ünal Avcı'nın, valilik kararıyla açığa alınmasına okul aile birliği yönetimi tepki gösterdi. Avcı'nın okul temizliği gerekçe gösterilerek açığa alındığını ifade eden okul...

Okul müdürünün açığa alınmasına tepki
ZONGULDAK Başöğretmen Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Ünal Avcı'nın, valilik kararıyla açığa alınmasına okul aile birliği yönetimi tepki gösterdi. Avcı'nın okul temizliği gerekçe gösterilerek açığa alındığını ifade eden okul aile birliği yönetimi, karardan geri dönülmesini talep etti.
Zonguldak Başöğretmen Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Ünal Avcı, 6 Temmuz'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü talebi, Vali Ahmet Çınar'ın oluruyla açığa alındı. Okul aile birliği yönetimi, konuyla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Okul aile birliği yönetimi adına açıklamada bulunan Emin Güllü, Avcı'nın 2014 yılından müdür olarak atandığını, ardından okuldaki eğitim ve öğretimde olumlu yönde ilerlemeler olduğu ifade etti. Avcı'nın okul temizliği gerekçe gösterilerek görevden alındığı yönünde bilgiler edindiklerini ifade eden Güllü, 650 öğrencinin eğitim gördüğü okulda hizmetli kadrosunda sadece yüzde 96 engelli raporu olan bedensel engelli bir personelin bulunduğunu söyledi.
Avcı'nın ayrıca şehit kardeşi olduğu ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:
"Ünal hocamız birilerinin söylediği gibi kapısını insanlara kapayan makam sevdalısı bir hocamız değildir. Aksine kapısı ve gönlü herkese açıktır. Kendisi şehit kardeşidir ve değerli bir hocamızdır. Ünal hocamız ne kusur işledi de açığa alındı anlamış değiliz. Şahsi kanaatimiz odur ki sayın valimiz birileri tarafından yanıltılmaktadır. Okulun fiziki şartları ile ilgili bir sorumlu aranıyorsa eğer bu güne kadar tüm yazışmalara rağmen gerekli olanakları sağlamayan Milli Eğitim Müdürlüğü baş sorumlularıdır. Ceza verilmesi gereken birileri varsa eğer bu kişi okul müdürümüz Ünal hoca değil, yanlı uygulamalara imza atan milli eğitim müdürlüğü yetkilileridir. Okul müdürümüz bir komploya kurban edilmeye çalışılmaktadır. Sayın valimizden ricamız okulumuza ve hocamıza yapılan haksızlığa acil olarak el atmasıdır. Hak sahiplerine hakkı teslim edilmeli ve asıl sorumlu kimler ise onları cezalandırmak sureti ile kamuoyu vicdanı rahatlatılmalıdır."

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