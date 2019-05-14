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Okul duvarına 'jiletli tel' önlemi

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yüksek duvarlarının üzerine jiletli tel monte edilmesi, tepki gördü. Eğitim İş Antalya Şube Başkanı Fatin Iltar, "Okul bahçesinde duvar bile olmamalı, insanlar çocuklarının...

Okul duvarına 'jiletli tel' önlemi

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yüksek duvarlarının üzerine jiletli tel monte edilmesi, tepki gördü. Eğitim İş Antalya Şube Başkanı Fatin Iltar, "Okul bahçesinde duvar bile olmamalı, insanlar çocuklarının ne yaptığını dışarıdan görmeli" dedi.
Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yüksek duvarları, geçen yıl jiletli telle çevrildi. Okulda daha önceden gerçekleşen hırsızlıklar nedeniyle bu önlemin alındığı iddia edildi. Eğitim sendikaları ise bu önlemin öğrencilerin yaralanmasına ve okulun cezaevine benzetilmesine neden olduğunu ileri sürdü. 
Eğitim İş Antalya Şube Başkanı Fatin Iltar, Antalya'nın farklı liselerinde benzer görüntüler olduğunu söyledi. Iltar, "Okulların halka, öğrenciye, veliye, öğrenciye açık olmasını istiyoruz. Okul bahçesinde duvarlar bile olmamalı. İnsanlar çocuklarının ne yaptığını dışarıdan görmeli. Okulların gizli kapalı, cezaevine benzetilmesini asla kabul etmiyoruz. Öğrenciler de dışarıyı görsün. Türkiye'de cezaevi yaptırmakla övünmemek gerekiyor. Fabrikaları satmakla, okulların duvarlarını halka kapatmakla eğitimde kalite de artmıyor, ekonomi de düzelmiyor. Bilimsel eğitim istiyoruz" dedi.
Okulun çevresindeki esnaftan bazıları, öğrencilerin bu tür önlemlere rağmen yine de dışarı çıktığını söyledi. Bazı öğrencilerin jiletli duvarlar üzerinden çıkmaya çalışırken yaralandığını belirten esnaf, "Amaç öğrencilerin öğle arasında dışarıdaki esnaftan yiyecek almasını engellemek. Bunu önleyeceğiz diye yaralanan öğrencileri düşünmüyorlar" dedi.

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