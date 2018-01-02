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Okul çevresinde öğrencilere kokain satışı iddiası: 4 gözaltı

Ersan SAN/İSTANBUL,()-AVCILAR'da, metruk bir eve düzenlenen operasyonda, satışa hazır haldeki 60 fişek kokain ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı. Bir okulun çevresinde esnaflık yaptıkları belirtilen şüphelilerin, kokaini öğrencilere...

Okul çevresinde öğrencilere kokain satışı iddiası: 4 gözaltı

Ersan SAN/İSTANBUL,()-AVCILAR'da, metruk bir eve düzenlenen operasyonda, satışa hazır haldeki 60 fişek kokain ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı. Bir okulun çevresinde esnaflık yaptıkları belirtilen şüphelilerin, kokaini öğrencilere sattıklarını söyledikleri ileri sürüldü.
Avcılar Mobil Okul Timleri, Yeşilkent Mahallesi Ozanlar Caddesi üzerindeki metruk bir adrese saat 16.30 sıralarında baskın düzenledi.
Baskında satışa hazır hale getirilmiş 60 fişek kokain ele geçirilirken B.A.,N.S.,M.K.,S.K. adlı 4 kişi gözaltına alındı.
Avcılar Asayiş Büro Amirliği'ne getirilerek işlemleri yapılan ve çevrede esnaflık yaptıkları belirtilen şüphelilerin kokaini öğrencilere sattıklarını söyledikleri ileri sürüldü. Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.

(FOTOĞRAF)

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