Okul birincisi DMD'li Mehmet'in rol modeli İlber hoca

ANTALYA'da okul birincisi DMD kas hastası Mehmet Günel'in (16) en büyük hayali, hayranı olduğu tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ile tanışmak. Günel, katıldığı tüm televizyon programlarını takip ettiği ve tüm kitaplarını okuduğu İlber hoca gibi tarihçi olmak istiyor.Antalya'da 3 yaşında DMD tanısı alan, 10 yaşında yürümesi duran ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan Mehmet Günel, derslerindeki başarısıyla dikkat çekiyor. İki yıl üst üste okul birincisi olan Mehmet, başarısını bu dönem de devam ettirdi. İki yıl önce skolyoz ameliyatı nedeniyle beline platin takıldığı için okula gidemeyen ve evde eğitim gören Kepez Nevzat Saygan- Levent Saygan Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Mehmet, bu dönem de okul birincisi oldu.TARİH DERSİNİ SEVİYOROkul birincisi olmanın çok güzel bir duygu olduğunu söyleyen Mehmet, bütün derslerini çok sevdiğini, tarih dersine özel ilgisi olduğunu söyledi. Tarihçi olmak istediğini anlatan Mehmet, en büyük hayalinin ise tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ile tanışmak olduğunu belirtti. İlber hocanın tarihi olayları anlatım tarzını çok sevdiğini ifade eden Mehmet, "Onun kitaplarını okuyorum, televizyonda izliyorum. Kendisiyle tanışmayı çok istiyorum" diye konuştu.HASTALIĞININ ARKASINDA HİÇ SIĞINMADIMehmet'in annesi DMD Aileleri Derneği Yönetim Kurulu üyesi Dilek Günel ise oğlunun kendilerini hep gururlandırdığını belirterek, "Mehmet lise 1 ve 2'de de okul birincisi olmuştu. Bu yıl da okul birincisi oldu" dedi. Oğlunun hiçbir zaman hastalığının arkasına sığınmadığını, derslerini hiç ihmal etmediğini anlatan anne, “Mehmet, 'Ben hastayım, çalışmayayım' ya da 'Okumama ne gerek var?' diye hiç düşünmedi. Mehmet derslerinde çok başarılı. Ve tarihçi olmak istiyor" dedi.'UMARIM İLBER HOCAMIZLA TANIŞIR'Mehmet'in tüm dersleri içinde en çok tarih dersini sevdiğini söyleyen Dilek Günel, “Mehmet'in tek hayali İlber hocamızla tanışmak" dedi. Bir anne olarak oğlunun bu hayalini gerçekleştirmek için elinden geleni yapmaya çalıştığını belirten Günel, “Umarım oğlum İlber hocamızla tanışır" diye konuştu.