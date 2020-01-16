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Okul bahçesine öğrencilerin oynaması için 2 kamyon kar
GENEL 16.01.2020, 17:11
BURSA’da, karla oynamak isteyen ilkokul öğrencilerinin talebi üzerine belediye ekipleri, ilçe merkezindeki okul bahçesine 2 kamyon kar getirdi.
İnegöl ilçesinde kış aylarının gelmesiyle yüksek kesimlere kar yağarken ilçe merkezine ise henüz kar yağmadı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’a ulaşan İshakpaşa İlkokulu öğrencileri, okul bahçesine kar getirilmesini istedi. Öğrencilerin talebini geri çevirmeyen Başkan Taban’ın talimatıyla okula Domaniç dağlarından kamyonlarla kar getirildi. İlkokulun bahçesine getirilen karları gören yüzlerce öğrenci, doyasıya eğlendi.
'ÖĞRENCİLERİN İSTEĞİNİ KIRMADIK'
İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, öğrencilerin isteğini yerine getirmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi. Okul yönetiminin kendilerinden talepte bulunduğunu ifade eden Kocaağa, "Çocukların karne alacağı bu günlerde biz de belediye olarak öğrencilerin isteğini kırmayarak kamyonlarla okul bahçesine kar getirdik. Çocukların mutluluğunu görünce bizler de mutlu olduk. Çocuklarımız karla mutlu bir şekilde oynadı" dedi.
İnegöl ilçesinde kış aylarının gelmesiyle yüksek kesimlere kar yağarken ilçe merkezine ise henüz kar yağmadı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’a ulaşan İshakpaşa İlkokulu öğrencileri, okul bahçesine kar getirilmesini istedi. Öğrencilerin talebini geri çevirmeyen Başkan Taban’ın talimatıyla okula Domaniç dağlarından kamyonlarla kar getirildi. İlkokulun bahçesine getirilen karları gören yüzlerce öğrenci, doyasıya eğlendi.
'ÖĞRENCİLERİN İSTEĞİNİ KIRMADIK'
İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, öğrencilerin isteğini yerine getirmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi. Okul yönetiminin kendilerinden talepte bulunduğunu ifade eden Kocaağa, "Çocukların karne alacağı bu günlerde biz de belediye olarak öğrencilerin isteğini kırmayarak kamyonlarla okul bahçesine kar getirdik. Çocukların mutluluğunu görünce bizler de mutlu olduk. Çocuklarımız karla mutlu bir şekilde oynadı" dedi.
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