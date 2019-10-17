Flaş HaberUğurcan Çakır: Ne mutlu Türk’üm diyene
Son Dakika
Kağıthane'de 6 ay önce çöken binanın enkazından çıkarılan ziynet eşyaları ve paralar sahibine teslim edildi
Kağıthane'de 6 ay önce çöken binanın enkazından çıkarılan ziynet eşyaları ve paralar sahibine teslim edildi
(Ek bilgilerle) Bakan Pakdemirli: Sağlıksız yeme alışkanlıkları, yılda 2 trilyon dolar maliyetiyle hükümetlerin üzerinde büyük bir yük oluşturuyor
(Ek bilgi ve görüntülerle) BAKAN PAKDEMİRLİ: SAĞLIKSIZ YEME ALIŞKANLIKLARI, YILDA 2 TRİLYON DOLAR MALİYETİYLE HÜKÜMETLERİN ÜZERİNDE BÜYÜK BİR YÜK OLUŞTURUYOR
(Geniş haber) İSTANBUL'DA "KİMLİĞİ GETİR, DAİREYİ GÖTÜR" SLOGANIYLA 100 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK: 30 GÖZALTI
Okul bahçesindeki ağaçlara şehitlerin isimleri verildi
TOKAT'ta, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesindeki 55 ağaca şehitlerin isimleri verildi. Öğrenciler, her sabah şehitlerin isim ve fotoğraflarının olduğu ağaçların önünden geçerken dua ederek derse giriyor. Tokat Mesleki ve Teknik...
GENEL 17.10.2019, 12:01
TOKAT'ta, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesindeki 55 ağaca şehitlerin isimleri verildi. Öğrenciler, her sabah şehitlerin isim ve fotoğraflarının olduğu ağaçların önünden geçerken dua ederek derse giriyor.
Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, aldığı bir kararla bahçedeki 55 ağaca Tokatlı bazı şehitlerin isimlerini verdi. Okul idaresi şehitlerin resimleri ile birlikte şehadet yerlerinin yazılı olduğu afişleri kırmızı kurdele ile ağaçlara bağladı. Dikkat çeken uygulamanın ardından okulun öğrencileri her sabah şehit isimlerinin yazılı olduğu ağaçların önünde dua ettikten sonra derse girmeye başladı.
Okul Müdürü Ali Vanlıoğlu, Tokat'ın hemen hemen tüm köylerinden öğrencileri bulunduğunu belirterek, ''Bizim memleketimiz de şehit memleketi. Tokat, Türkiye'de şehit veren en fazla illerden bir tanesi. Biz de öğrencilerimize milli bilinç, şuur, vatan, millet ve bayrak aşkını aşılamak için böyle bir şey düşündük. Bahçemizde bulunan 55 ağacımızın her birine Tokatlı birer şehidin ismini vererek hem şehit ailelerimizi onurlandıralım, hem de öğrencilerimiz bu cennet kuşlarını gönüllerine alsınlar. Onlara böyle bir eğitim verelim istedik" dedi.
'FATİHA OKUYORLAR'
Öğrencilerin her sabah okula geldiklerinde şehitler için Fatiha okuduklarını ifade eden Vanlıoğlu, "Bin küsur öğrencim her gün sabah bu Fatiha'yı okuyor. Bu şuurla okula girdiklerinde hem derse çalışma, hem de diğer yönleriyle vatana, millete nasıl faydalı olurum düşüncesi içinde oluyorlar. Ben bunun müthiş bir sonucunu gördüm" diye konuştu.
Öğrencilerden Yakup Sarı, "Okul müdürümüz Ali Vanlıoğlu, okulumuzun ağaçlarına şehitlerimizin fotoğraflarını astı. Biz de her sabah şehitlerimize dua ediyoruz" dedi.
Mahir İsmet Güler isimli öğrenci ise, "Okul idaremizin yapmış olduğu çalışmalardan dolayı mutluyuz. Çünkü bizim böyle rahatça gezmemiz için vatan uğruna şehit olan ağabeylerimizi gördükçe daha çok hırslanıyor, derslerimize daha çok çalışmaya başlıyoruz. Her gün okula gelirken ben de dua ediyorum" ifadelerini kullandı.
Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, aldığı bir kararla bahçedeki 55 ağaca Tokatlı bazı şehitlerin isimlerini verdi. Okul idaresi şehitlerin resimleri ile birlikte şehadet yerlerinin yazılı olduğu afişleri kırmızı kurdele ile ağaçlara bağladı. Dikkat çeken uygulamanın ardından okulun öğrencileri her sabah şehit isimlerinin yazılı olduğu ağaçların önünde dua ettikten sonra derse girmeye başladı.
Okul Müdürü Ali Vanlıoğlu, Tokat'ın hemen hemen tüm köylerinden öğrencileri bulunduğunu belirterek, ''Bizim memleketimiz de şehit memleketi. Tokat, Türkiye'de şehit veren en fazla illerden bir tanesi. Biz de öğrencilerimize milli bilinç, şuur, vatan, millet ve bayrak aşkını aşılamak için böyle bir şey düşündük. Bahçemizde bulunan 55 ağacımızın her birine Tokatlı birer şehidin ismini vererek hem şehit ailelerimizi onurlandıralım, hem de öğrencilerimiz bu cennet kuşlarını gönüllerine alsınlar. Onlara böyle bir eğitim verelim istedik" dedi.
'FATİHA OKUYORLAR'
Öğrencilerin her sabah okula geldiklerinde şehitler için Fatiha okuduklarını ifade eden Vanlıoğlu, "Bin küsur öğrencim her gün sabah bu Fatiha'yı okuyor. Bu şuurla okula girdiklerinde hem derse çalışma, hem de diğer yönleriyle vatana, millete nasıl faydalı olurum düşüncesi içinde oluyorlar. Ben bunun müthiş bir sonucunu gördüm" diye konuştu.
Öğrencilerden Yakup Sarı, "Okul müdürümüz Ali Vanlıoğlu, okulumuzun ağaçlarına şehitlerimizin fotoğraflarını astı. Biz de her sabah şehitlerimize dua ediyoruz" dedi.
Mahir İsmet Güler isimli öğrenci ise, "Okul idaremizin yapmış olduğu çalışmalardan dolayı mutluyuz. Çünkü bizim böyle rahatça gezmemiz için vatan uğruna şehit olan ağabeylerimizi gördükçe daha çok hırslanıyor, derslerimize daha çok çalışmaya başlıyoruz. Her gün okula gelirken ben de dua ediyorum" ifadelerini kullandı.
21°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 17 Ekim 2019
|İmsak
|05:47
|Güneş
|07:11
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:56
|Akşam
|18:28
|Yatsı
|19:47
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2