Okul bahçesinde seracılığı uygulamalı öğreniyorlar

Ahmet ACAR/KAŞ(Antalya), () - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, lisede kurulan iki serada öğrencilere uygulamalı eğitim veriliyor. Domates, salatalık ve biber gibi ürünler yetiştiren öğrenciler, seracılığı öğreniyor. Yetiştirilen ürünler ise halde satılarak, okulun ihtiyaçları gideriliyor.

Kaş'a bağlı Kınık Mahallesi'ndeki Kınık Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin öğrencileri, 'Tarım Alanı Bahçe Bitkileri' dersini uygulamalı olarak da görüyor. Okul Müdürü Erdoğan Demir öncülüğünde, bu dersin öğretmenleri Özlem Özdemir Salma ve Nurselin Yağlıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sağlanan maddi destekle okulda toplam 2 dekarlık 2 ayrı sera kurdu. Okulun 115 öğrencisi de derslerde öğrendiği teorik bilgileri bu serada uygulama imkanı buldu.

FARKLI SERALARDA ÇALIŞIYORLAR

Seralarda öğrencilere toprak işleme, fide dikimi, tohumdan fide üretimi, sulama, ilaçlama, gübreleme, çapalama, üretim hasadı, çevre temizliği ve don olaylarına karşı soba yakma uygulamalı öğretiliyor. Seranın birinde domates üretimi yapılıyor. Diğer serada ise salatalık, biber, tıbbi aromatik bitkiler, kışlık ve yazlık sebzeler üretiliyor. Sebzeler, Kınık Toptancı Hali'nde satılıyor. Sağlanan gelirle de okulun ihtiyaçları gideriliyor. Öğrenciler, ayrıca çevre okullarda ve kamu kurum ve kuruluşlarında bahçe düzenlemesi yapıyor.

Lisenin öğrencilerinden Ahmet Örge, "Okulda öğrendiğimiz bilgileri, seramızda uyguluyoruz. Eve gittiğimizde ailelerimizle paylaşıyoruz. İleride iyi bir üretici olacağıma inanıyorum" dedi.

Öğrenci Elif Çetinkaya ise "Üretmeyi ve büyütmeyi çok seviyorum. O yüzden bu bölümü seçtim. Üretmek, büyütmek; insana sağlık, huzur veriyor. Bundan dolayı büyüyünce çok bilinçli bir üretici olacağıma inanıyorum" diye konuştu. Öğrencilerden Ramazan Süt de şunları söyledi:

"Üretim yapmak, çok güzel bir duygu. Biz, üretim yapmanın aşamalarını öğretmenlerimizle birlikte uygulayarak, öğreniyoruz. Hatta öğretmenlerimizle birlikte don nöbeti bile tutuyoruz."

'BİLİNÇLİ ÜRETİCİLER YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Kınık Çok Programlı Anadolu Lisesi Tarım Alanı Bahçe Bitkileri Dalı Başkanı öğretmen Nurselin Yağlıoğlu da uygulamalı seracılık eğitimiyle ilgili şöyle konuştu:

"Eğitim, üretim içindir. Biz de sınıflarımızda işlediğimiz dersleri seramızda uygulayarak, öğrencilerimizle birlikte yaparak, yaşayarak, öğreniyoruz. Öğrencilerimizin çoğu, seracı ailelerden geliyor. Biz de onlara iyi tarımı, organik tarımı, yetiştiricilik sistemlerini öğreterek, onları daha bilinçli üreticiler olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu seralardan sağladığımız kaynakla okulumuzun sorunlarını çözüyoruz. Bu seralarda bakanlığımızın desteği çok büyük. Bunun için bakanlığımıza da teşekkür ederiz."

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