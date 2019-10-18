Son Dakika
Oktay, oğlunu kaybeden Semih Yalçın'a taziye ziyaretinde bulundu
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'a, Ankara Kalesi'nde surlardan kayalıklara düşerek yaşamını yitiren oğlu Turan İlteber Yalçın için taziye ziyaretinde bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı...
GENEL 18.10.2019, 22:33
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'a, Ankara Kalesi'nde surlardan kayalıklara düşerek yaşamını yitiren oğlu Turan İlteber Yalçın için taziye ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Kalesi'nde surlardan kayalıklara düşerek yaşamını yitiren oğlu Turan İlteber Yalçın için MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'a Çankaya ilçesindeki evine giderek baş sağlığı ve sabır diledi. Çankaya Müftüsü Ali Gülden'in okuduğu Kur'an-ı Kerim'in ardından merhum Turan İlteber Yalçın için dua edildi. Oktay, Yalçın'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baş sağlığı dileklerini de iletti. Taziyede, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ile MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ve MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Kalesi'nde surlardan kayalıklara düşerek yaşamını yitiren oğlu Turan İlteber Yalçın için MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'a Çankaya ilçesindeki evine giderek baş sağlığı ve sabır diledi. Çankaya Müftüsü Ali Gülden'in okuduğu Kur'an-ı Kerim'in ardından merhum Turan İlteber Yalçın için dua edildi. Oktay, Yalçın'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baş sağlığı dileklerini de iletti. Taziyede, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ile MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ve MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş da yer aldı.
17°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 18 Ekim 2019
|İmsak
|05:48
|Güneş
|07:12
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:55
|Akşam
|18:26
|Yatsı
|19:46
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Galatasaray
|8
|13
|3. Sivasspor
|8
|12
|4. Trabzonspor
|7
|12
|5. Konyaspor
|7
|12
|6. Fenerbahçe
|7
|11
|7. Başakşehir
|7
|11
|8. Antalyaspor
|7
|11
|9. Gaziantep FK
|7
|11
|10. Malatyaspor
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Çaykur Rizespor
|7
|8
|15. Ankaragücü
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|2. Ümraniye
|7
|14
|3. Hatayspor
|7
|14
|4. Balıkesirspor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|8
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2