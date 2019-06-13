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Öksüz ve yetim çocuklara özel piknik

ARDAHAN Valiliği'nin, öksüz ve yetim çocukların sosyal hayata daha çok katılmalarını sağlamak amacıyla başlattığı '1 Çocuk 1 Dünya' projesi kapsamında, 160 çocuk piknikte buluşturuldu.  Ardahan Valisi Mustafa Masatlı’nın girişimleriyle...

Öksüz ve yetim çocuklara özel piknik
ARDAHAN Valiliği'nin, öksüz ve yetim çocukların sosyal hayata daha çok katılmalarını sağlamak amacıyla başlattığı '1 Çocuk 1 Dünya' projesi kapsamında, 160 çocuk piknikte buluşturuldu. 
Ardahan Valisi Mustafa Masatlı’nın girişimleriyle il genelinde annesini veya babasını kaybetmiş olan okul çağındaki öksüz ve yetim çocukların tespit edilmesi amacıyla ilgili kurumlar tarafından çalışma başlatıldı. Bu kapsamda belirlenen çocukların sosyal hayata daha çok katılmalarının sağlanması ve beklentilerinin karşılanması amacıyla '1 Çocuk 1 Dünya' projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında, önceden belirlenen okul çağındaki 160 çocuk için Vali Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı tarafından Yalnızçam Ormanları'nda piknik düzenlendi. Çeşitli oyunlar ve spor aktivitelerinin yer aldığı pikniğe katılan çocuklar, gönüllerince eğlendi. Pikniğin sonunda çocuklar kendilerine dağıtılan uçurtmaları gökyüzünde uçurdu.
Çocukların eğlencelerine ortak olan Vali Mustafa Masatlı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde sürdürülen ‘Gönül Elçileri’ projesiyle birlikte biz de Ardahan’da böyle bir proje hayata geçirdik. Bugün de okulların son dönemi yaklaşırken, çocuklarımızla güzel bir zaman geçirelim, piknik yapalım, hem de gönüllerince bir gün yaşasınlar istedik. Çocuklarımız burada farklı aktivitelerle eğleniyorlar. Ümit ediyoruz ki, çocuklarımız yaz tatiline girerken güzel vakit geçirirler ve derslerin vermiş olduğu yorgunluğu bir nebzede olsa burada atmış olurlar" diye konuştu.

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