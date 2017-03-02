ÖKK davasında mahkeme ara kararını verdi

Özkan ARSLAN/ANKARA,() -15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın ele geçirilme teşebbüsüne ilişkin 69 sanığın yargılandığı davada, ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 24 Nisan tarihine erteledi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince 3 gündür görülen duruşmada 25 tutuklu sanığın savunması tamamlandı. Bugünkü celsede 8 sanık ifade verirken, sanıkların tamamı suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini istedi. Sanık ifadelerinin ardından söz alan avukatlar da tahliye talebi yönünden savunmalarını yaptı. Söz alan avukatlardan bazıları müvekkillerinin ailelerinin zor durumda olduğunu belirterek, mal varlıklarına konulan tedbirlerin kaldırılmasını talep etti. Öte yandan, şehit Ömer Halisdemir'in ailesinin avukatı da söz alarak, sanıkların savunmalarında Ömer Halisdemir'in ismini kullanarak savunma yapmalarının engellenmesini talep etti.

SAVCI PROTEZ BACAĞI OLAN SANIĞIN TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Savunmaların ardından mütalaasını açıklayan duruşma savcısı Mustafa Manga, olaylarda tek bacağını kaybeden sanık Adem Doğan'ın, protez bacakla cezaevi koşullarında kalmasının uygun olmayacağı gerekçesiyle tahliyesine, Ömer Halisdemir'in aile avukatının talebinin de yargılamayla ilgili olmadığı gerekçesiyle reddine karar verilmesini talep etti.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Savcı mütalaasının ardından kararını açıklayan mahkeme, tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına, yakalamalı iki sanığın infazının beklenmesine, sanıklardan bazılarının mal varlıklarına konulan tedbirlerin kaldırılması talebinin reddine, tanık dinleme taleplerinin savunmaların tamamlanmasının adından değerlendirilmesine, sanıkların bylock kullanıp kullanmadığının tespiti için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına karar vererek, duruşmayı 24 Nisan 2017'ye erteledi.