Okçuluk ile çocukları kötü alışkanlıklardan koruyorlar

BURSA Akıncılar Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü'nün, yaz aylarında çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla açtığı okçuluk kursu ilgi gördü. 8-10 yaşları arasındaki çocuklar, Şehreküstü Camii'nin alt katındaki eğitim salonunda ok atmayı öğreniyor.

Bursa Akıncılar Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü, geleneksel Türk sporlarından okçuluğu geliştirmek ve yaymak amacıyla 4 yıl önce kuruldu. Kulübün, yaz döneminde çocukları sokaklarda kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için açtığı kursa ilgi yoğun oldu. Yaklaşık 50 çocuk, Şehreküstü Camii'nin alt katında, İl Müftülüğü'ne ait eğitim salonunda açılan kursta ok atmayı öğreniyor.

'AMACIMIZ KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAK TUTMAK'

Kulüp Başkanı Akın Ahu, amaçlarının çocukları uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, bilgisayar, tablet gibi bağımlılıklardan kurtarmak olduğunu söyledi. Ahu, ata sporu okçuluğu, doğal ve kaynaşmalı bir ortamda geliştirmeyi hedeflediklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"Geleneklerimizde ve genlerimizde olan bu okçuluk sporumuzu, bazı kenar mahallelerde boşta kalan çocuklarımıza yaymak istiyoruz. Çocukların, ilgisiz veya sokaklarda başıboş dolaşmasını engelleyip, camiler bünyesinde, camilerin alt katlarında veya sosyal faaliyet alanlarında hem eğitim hem okçuluk hem fizik gelişim olarak gelişmelerini sağlıyoruz. Tarih ve Osmanlı bilgisi ve okçuluk sporumuzun tanıtılması ile alakalı faaliyet içindeyiz."

'DİKKAT DAĞINIKLIĞI VE ODAKLANMA SORUNU YAŞAYANLAR İÇİN FAYDALI'

Okçuluk sporunun çocukların gelişimi açısından çok önemli olduğunu belirten Ahu, şunları söyledi:

"Dikkat ve odaklanma konusunda psikiyatrik tedavi gören çocuklarımız için kesinlikle biçilmiş bir kaftan bu spor. Çocuklarımızın dikkat dağınıklığı ve odaklanma sorununa faydası olan bir spor dalımız. Fizik gelişimine de katkısı oldukça fazla. Çünkü birçok spor dalını içeren fizik hareketleriyle okçuluk yapmaya başlıyoruz. Amacımız bu ata sporumuzu gelecek nesillere aktarmak, bu spor dalını tekrar canlandırıp eski faal haline getirmek."



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