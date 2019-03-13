Ojeli tırnakları ile atların bakımlarını yapıyorlar

BURSA'da Uludağ Üniversitesi Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksek Okulu'nda eğitim gören kız öğrenciler, her gün okulun damında atların bakımını yapıyor. Ojeli elleri ile atların tımarını yapan kız öğrenciler, çiftlikte de dışarıda da bakımlı olduklarını, hem atlara hem de kendilerine bakım yaptıklarını söyledi.Uludağ Üniversitesi Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksek Okulunda eğitim gören kız öğrenciler, kampüste yaptıkları işler ile erkeklere taş çıkarıyor. Ojeli elleriyle her gün okulun ahırında bulunan atların önce pisliklerini, sonra nallarını temizleyen öğrenciler, daha sonra da tımarlarını yapıyor. Okulda atçılık ve antrenörlüğü konusunda teorik ve uygulamalı bilgilerle donatılan öğrenciler, mezun olduktan sonra hipodromlarda, tarım işletmeleri atçılık birimlerinde, TJK haraları, atlı spor kulüpleri, veteriner fakültesi hayvan hastanesi, özel çiftlikler, bakanlık teşkilatında iş imkanına sahip oluyor.'HEM ATLARA HEM KENDİMİZE BAKIM YAPIYORUZ'Ojeli elleri ile bakım yaparken dışarıdan ilginç göründüklerinin farkında olduklarını belirten atçılık okulu öğrencilerinden Zehra Okumuş, "Sabahları atlarımıza yemlerini, otlarını veriyoruz. Atları temizliyoruz, tımar yapıyoruz, biniş yapıyoruz. Atçılıkla uğraştığım için aksi bir tepkiyle karşılaşmadım. Ben atlarla ilgilenmeyi seviyorum. Bakımlıyız ve atçıyız. Hem atlara hem kendimize bakım yapıyoruz" diye konuştu.'TERAPİ GİBİ'Lisede kendisine rahvan atı alıp, yarışmalara katılan öğrencilerden Şeyda Kebapçı ise,"Atlara ilgim küçüklüğümden beri vardı. Lise bittikten sonra rahvan atı aldım, kendi atımla yarış koştum, 1-2 yıl bu şekilde atlarla ilgilendikten sonra bu bölümü gördüm. Atlara ilgim olduğu için bu bölümü seçtim. Atların kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğunu düşünüyorum. Onlarla ilgilenmek bana terapi gibi geliyor. Burada atların tüm bakımıyla biz ilgileniyoruz, talaşını açıyoruz, ayaklarını temizliyoruz, tımarını yapıyoruz, idman yapıyoruz, idmandan sonra soğutma işlemlerini yapıyoruz. Bunları severek yaptığımız için yorulmuyoruz, biz bunu iş olarak görmüyoruz" diye konuştu.'AT BAKIMLARINDA ERKEKLER DAHA ÇOK ZORLANIYOR'Erkeklerin at bakımında daha çok zorlandıklarını ve en ufak bir sıkıntıda hemen vazgeçtiklerini belirten, Atçılık Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç Dr. Gözde Özalp,"Bütün öğrencilerimiz burada çok ilgililer hepsi mesleklerine tam donanımlı olarak mezun oluyorlar. Ama kız öğrencilerimizin farkı var, onlar atlara daha sevgili, daha ılımlı, daha yumuşak yaklaştıkları için onlarla iletişimleri biraz daha iyi. Kız öğrencilerimiz burada erkek öğrencilerimizin yaptığı her şeyi yapabiliyor. Kızların tamamen erkek egemen bir eğitim süreci gibi görünen yerlerde çok önemli görevler alabileceği ve bu işi de başarıyla yapabileceklerinin en büyük kanıtı bizim öğrencilerimizdir. Zorlanan öğrencilerimizin büyük bir kısmı erkeklerden oluşuyor, kızlarda böyle bir durum yok. Öğrencilerimiz çoğu zaman korkarak geliyorlar erkeklerde bu korku biraz daha az ama atın üzerinden düştüklerinde vazgeçen erkeklerimiz oldu. Kızlarımız düştüğünde bile tekrar biniyor ve direniyorlar" dedi.Atçılık okulu öğrencisi Aycan Ulu," İlk zamanlarda atlara dokunmaya korkuyordum. Şu anda onlara sarılıp onları öpebiliyorum. Eğer biz korkarsak atlardan, atlarda bizim korktuğumuzu anlayıp bizden ürkebiliyorlar. O yüzden onlara her zaman sevgi ile yaklaşmamız gerekiyor" diye konuştu.

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