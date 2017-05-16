OHAL Komisyonu Başkanı Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Selahaddin Menteş oldu

Ümit KOZAN/ANKARA, () - FETÖ soruşturmaları kapsamında görevlerinden ihraç edilen 130 bini aşkın asker, polis, memur ve diğer kamu görevlisinin itirazlarını değerlendirecek OHAL Komisyonu’nun başkanlığına Adalet Bakanı Müsteşar Yardımcısı Selahaddin Menteş getirilirken, üyelerde belli oldu.

OHAL Komisyonu Başkanlığı’na Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Selahaddin Menteş getirildi. Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı’ndan da toplam 6 üye daha Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla görevlerine başladı.

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu üyeliklerine ise Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Karagöz, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanı Hakim Esat Işık, Danıştay Tetkik Hakimi Murat Aytaç, Mülkiye Başmüfettişi Hasan Işıldak, MEB Atama Daire Başkanı Mustafa İkbal ve Devlet Denetleme Kurulu Uzmanı Salih Tanrıkulu getirildi.

Başbakan Binali Yıldırım, bugün partisinin grup toplantısının ardından OHAL Komisyonu Başkanı Menteş ve diğer üyeleri kabul etti. Yıldırım, komisyonun hızla toplanarak itirazları incelemeye başlaması talimatını verdi.

OHAL KOMİSYONU İNCELEYECEK

OHAL kapsamında 23 Ocak'ta çıkarılan 685 No'lu Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile OHAL kapsamındaki ihraç, kapatma gibi uygulamalarla mağdur olduğunu düşünen kişi ve kurumların itirazlarını incelemek üzere 'Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu' kurulmasına karar verilmişti.