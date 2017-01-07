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OHAL kapsamında hazırlanan 3 yeni KHK yayınlandı (2)

ANKARA,() - TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde geçtiğimiz günlerde kabul edilen Olağanüstü Hal'in (OHAL) 3 ay daha uzatılmasını ardından hazırlanan 679, 680 ve 681 no'lu 3 yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete'nin mükerrer...

OHAL kapsamında hazırlanan 3 yeni KHK yayınlandı (2)

ANKARA,() - TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde geçtiğimiz günlerde kabul edilen Olağanüstü Hal'in (OHAL) 3 ay daha uzatılmasını ardından hazırlanan 679, 680 ve 681 no'lu 3 yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

KHK'lara göre:

-63 kurumdan 8.390 kişi kamudan ihraç edildi.

-Çeşitli kurumlardan çok sayıda kişi de göreve iade edildi.

-Daha önce kapatılan 11 gazete 679 numaralı kararname ile yeniden açıldı.

-Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan 83 dernek kapatıldı.

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