Oğuz Güven'in tutuklanmasına tepkiler

Murat DELİKLİTAŞ-Ozan URAL/İSTANBUL,()-CUMHURİYET Gazetesi internet sitesinin genel yayın yönetmeni Oğuz Güven'in tutuklanmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Barış Yarkadaş ve Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş birer açıklama yaptı.

Güven’in tutuklanan 165'inci gazeteci olduğunu vurgulayan Milletvekili Yarkadaş, “Türkiye düşünceyi ifade özgürlüğündeki 163’üncü sıradaki yerini de ne yazık ki bir kez daha muhafaza etmiştir. Bu haberde herhangi bir hakaret yoktur. Terör propagandası yoktur. Gazeteci arkadaşımız Oğuz Güven yaklaşık 40 yıllık gazetecidir. Terör örgütlerine her zaman tavır almış bir arkadaşımızdır. Oğuz Güven 1997’de bir kitap yazmıştı 'Zordur Zorda Gülmek' diye… Kitabında 12 Eylül darbesinin ardından yaşanan trajikomik gözaltı ve tutuklamaları öyküleştirmişti. Şimdi kendisi de öyküleştirdiği o kitabın kahramanlarından biri haline geldi. Ne yazık ki darbe dönemlerini aratmayan bir uygulama ile karşı karşıyayız. Bu dava basın tarihine ‘Başlık Davası’ olarak geçecektir. Bir başlıktan terör örgütü propagandası üretilmiş ve bir gazetecinin tutuklanmasına yol açılmıştır” dedi.

Sezgin Tanrıkulu da "Yargının tükendiği, bittiği ve her gün kendisini yok ettiği bir dönemi Türkiye tarihi yaşamadı. Ama maalesef bu adliye yargının ve adaletin mezarı oldu maalesef" diye konuştu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş ise şunları söyledi:

“Biz bugün çok üzgünüz. Ahmet ve Nedim tutuklandığında bu ülkeye yazık oluyor demiştik. Gerçekten bu ülkeye çok yazık oluyor. Bir başlık nedeniyle yönetim kurulu üyemiz, bir genel yayın yönetmeni tutuklandı. Bir başlık nedeniyle gazeteciler tutuklanıyorsa artık hiç kimsenin düşünceyi ifade özgürlüğünün olmadığını kesinlikle söyleyebiliriz. Gazetecileri tutuklamak bu ülkedeki sorunları çözmüyor. Bütün siyasetçileri bütün vicdan sahibi insanları gazetecilik mesleğinin önündeki engelleri kaldırmaya davet ediyorum. Gazetecilik suç değildir. Gazetecilik halkın haber alma hakkı için yapılan bir meslektir."

(FOTOĞRAF-MD)