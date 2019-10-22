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Oğul sabah, acı haberle rahatsızlanan babası akşam öldü
KOCAELİ’nin Karamürsel ilçesinde, Ercan Türel’in (46) kanser nedeniyle yaşamını yitirdiğini öğrenen babası Vehbi Türel (80) de hayatını kaybetti. Karamürsel’de yaklaşık 4 yıldır pankreas kanseri hastalığıyla mücadele eden Ercan...
GENEL 22.10.2019, 14:34
KOCAELİ’nin Karamürsel ilçesinde, Ercan Türel’in (46) kanser nedeniyle yaşamını yitirdiğini öğrenen babası Vehbi Türel (80) de hayatını kaybetti.
Karamürsel’de yaklaşık 4 yıldır pankreas kanseri hastalığıyla mücadele eden Ercan Türel, dün sabah saatlerinde tedavi gördüğü Karamürsel Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Vehbi Türel oğlunun acısına dayanamayarak aynı gün akşam saatlerinde fenalaşarak hayatını kaybetti.
Aynı gün yaşamlarını yitiren Ercan Türel ve babası Vehbi Türel’in cenaze namazları bugün Karamürsel Ulu Camii’nde öğle namazı sonrası kılındı. Cenazeye yaşamını yitiren Ercan Türel’in eşi Gülseren Türel, kayınvalidesi Kadriye Türel ile çocukları ve yakınları katıldı. Cenaze namazının ardından baba ve oğlu Yalakdere Köy Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Karamürsel’de yaklaşık 4 yıldır pankreas kanseri hastalığıyla mücadele eden Ercan Türel, dün sabah saatlerinde tedavi gördüğü Karamürsel Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Vehbi Türel oğlunun acısına dayanamayarak aynı gün akşam saatlerinde fenalaşarak hayatını kaybetti.
Aynı gün yaşamlarını yitiren Ercan Türel ve babası Vehbi Türel’in cenaze namazları bugün Karamürsel Ulu Camii’nde öğle namazı sonrası kılındı. Cenazeye yaşamını yitiren Ercan Türel’in eşi Gülseren Türel, kayınvalidesi Kadriye Türel ile çocukları ve yakınları katıldı. Cenaze namazının ardından baba ve oğlu Yalakdere Köy Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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