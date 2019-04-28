Öğretmenlik okudu, şimdi köyünde harç ekmeği yapıyor

GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesine bağlı Araköy'de babasının sağlık sorunları nedeniyle işlettikleri fırının başına geçen Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği Bölümü mezunu Çağlayan Tozlu (34), yöreye özgü uzun süre tazeliğini koruyan harç ekmeği üretiyor.

Marmara Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği bölümünü 2008 yılında dereceyle tamamlayıp mezun olan Çağlayan Tozlu, askerlik görevlinin ardından babasının sağlık sorunları nedeniyle memleketi Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Araköy'e gelerek, işlettikleri fırının başına geçti. Çocukluk yıllarında ekmek yapmayı öğrenen Tozlu, yöreye özgü uzun süre tazeliğini korumasıyla bilinen harç ekmeği üretip, baba mesleğini sürdürmeye başladı.

Harç ekmeği geleneğini severek sürdürdüğünü belirten Çağlayan Tozlu, "2004- 2008 yılları arasında Marmara Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği'ni okudum. Askerliğimi yaptım, daha sonra dedemizin, babamızın mesleği olan harç ekmeğinin imalatına geçmeye karar verdim. Severek mesleğimize başladık. Sonra bu işi ele aldım, haftanın 7 günü pazara giderek ekmeğimizi satıyoruz. Bizim yaptığımız ekmek tamamen doğaldır. Uzun süre tazeliğini koruyan bir ekmektir. Bu ekmeği 7-10 gün bir aile evinde tüketebilir. Ekmek buzdolabında muhafaza edilirse, uzun süre tazeliğini koruyabiliyor. Geleneğimizi severek sürdürüyorum. Ekmeğe hayli ilgi var. Kent dışından, ülke dışından siparişler geliyor" dedi.

'OĞLUMU OKUTTUM'

Çağlayan Tozlu’nun annesi Zeyfi Tozlu da eşinin ameliyat olması üzerine oğlunun işi devraldığını anlatarak, "Çağlayan'ı okuttum, 4 yıllık üniversitesini bitirttim. Eşim kalbinden ameliyat oldu. Ameliyat olunca, ekmek işini devam ettiremedik. Ben de oğlum Çağlayan’a 'Baban ameliyat oldu, sen gel bu işin başında dur' dedim. O da sağ olsun geldi" diye konuştu.

Köyde, 1 asırdır süren gelenekle; ekşi mayadan üretilip, taş fırında pişirilmesiyle doğal koşullarda 7, buzdolabında ise 10 gün boyunca tazeliğini koruyan harç ekmeği, gelen siparişler üzerine yurt içi ve yurt dışına kargoyla gönderiliyor.



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