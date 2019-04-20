Öğretmenlerinin bestesini hep bir ağızdan seslendirdiler

İZMİR'in Çiğli ilçesindeki Ahmed Adnan Saygun Mesleki ve Teknik Lisesi'nde görev yapan tarih öğretmeni Gökhan Örs (49), yüzden fazla bestesiyle ünlendi. Kendi bestesi olan 'Aşkın Mevsimi Olmaz ki' isimli parçayı şarkıcı Ferhat Göçer'in ardından yeniden söyleyerek dijital ortamda müzikseverlere ulaştıran Örs'e en büyük destek öğrencilerinden geldi. Öğrenciler, öğretmenlerinin ünlü bestesini hep bir ağızdan seslendirerek o anları kayda aldı.

Çiğli Ahmed Adnan Saygun Mesleki ve Teknik Lisesi'nde tarih öğretmeni Gökhan Örs'ün bestelerinden bazıları ünlü şarkıcılar tarafından seslendirildi. Sanatçı Edip Akbayram'ın 'Yandım Yandım' ve 'Sensizliğe Yol Aldım' adlı iki bestesini seslendirmesinin ardından şarkıcı Ferhat Göçer'in de 'Aşkın Mevsimi Olmaz ki' bestesini söylemesiyle, tarih öğretmeninin hayatı da farklılaştı. 'Aşkın Mevsimi Olmaz ki' şarkısını, Ferhat Göçer'in ardından yeniden seslendiren Örs, şarkıyı dijital ortamda müzikseverlerin beğenisine sundu. Tarih öğretmenine en büyük destek ise öğrencilerinden geldi. Sosyal medya hesaplarında şarkıyı paylaşan öğrenciler, organize olarak okul bahçesinde öğretmenlerine sürpriz hazırladı. 'Aşkın Mevsimi Olmaz ki' şarkısını hep bir ağızdan seslendiren öğrenciler, o anları kayda aldı.

Çocukların bu yaptıklarının şarkıyı seslendirmekten öte, hayallerinin peşinden giden bir öğretmeni örnek alması anlamına geldiğini söyleyen Gökhan Örs, "Bu durum, hayallerin peşinde ne olursa olsun yürümeleri gerektikleri konusunda onlar üzerinde bir dinamizm yarattı. Çocukların artık kahramanları ya da idolleri, biz öğretmenler olamıyoruz maalesef. Daha çok oynadıkları oyunlardaki şiddet içerikli karakterler kahramanları oluyor. Dolayısıyla çocukların bu yaptıkları, samimiyetin, iyiliğin bayraklarını insanlığın surlarına dikmek gibi bir anlam teşkil ediyor benim için" dedi.

MÜZİK YOLCULUĞU, BİR ŞİİRLE BAŞLADI

Yaşamı boyunca müzikle iç içe olduğunu ifade eden Örs, "23 yıllık tarih öğretmeniyim ama herkes müzik öğretmeni olduğumu zannediyor. 28 yaşlarımdayken Gaziantep'te Abdülkadir Konukoğlu Lisesi'nde doğu görevinde olduğum sırada, Gülten Akın'ın şiirine denk geldim. Bağlama ile birlikte şiiri besteledim, orada hayatım değişti. Kendi yolculuğum farklılaştı, kendimi keşfettim. Sonra yolculuk hızlı bir şekilde devam etti ve yüzlerce beste yaptım. Edip Akbayram iki bestemi seslendirdi. İki yıl önce 'Aşkın Mevsimi Olmaz ki' isimli bestem Ferhat Göçer'in eline ulaşınca, Ferhat Göçer bu besteyi söyleyip 20 milyona duyurunca, benim hayatımda farklı bir dönem başlamış oldu. Daha sonra kendi şarkımı tekrar ben de söyledim. Dijital ortamda bu versiyonu yayınlandı" diye konuştu.

'ŞARKIM GENCECİK ÇOCUKLARIN KALBİNDE, DİLİNDEYDİ'

Öğrencileriyle kurduğu ilişkide müziğin gücünü hissettiğini söyleyen Gökhan Örs, "Öğrencilerim popüler biri olan Ferhat Göçer'in şarkıyı seslendirmesinden sonra oldukça şaşırdılar. Ferhat Göçer onların yanına gelmiş gibi hissettiler. Şarkıları sosyal medya hesaplarında sıklıkla paylaşmaya başladılar. Bir sürpriz hazırlayarak şarkımı seslendirdiler, öğrenciler tamamen kendi kendine böyle bir şey düşünmüşler. Kısa sürede öyle güzel organize olmuşlar ki gözlerimize inanamadık. Benim çok emek harcadığımı biliyorlar, bana destek olmak istediler. İnsanlar bir öğretmenin şarkı yapmasını şöhret olmaya çalışmak gibi değerlendirebilir ama öyle değil. Benim hayatım bu, dile geliyor, insanlar da duysunlar istiyorum. Bütün şarkıları, tek başımayken yazıyorum. Yalnızlığımla ortaya bir şeyler çıkarıyorum. Yalnızlıktan ortaya çıkan ürün, çoğullaşınca emeklerin boşuna gitmediğini görüyorsunuz. Öğrencilerim şarkımı seslendirdiğinde tam da böyle hissettim. Gencecik çocukların kalbinde, dilinde bunu gördüğümde çok mutlu oldum" dedi.



FOTOĞRAFLI