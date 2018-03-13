Öğretmenin yanında canlı yayın yapıp, küfürlü konuştular (2)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir grup öğrencinin sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında öğretmenin yanında küfürlü konuşmalar üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce soruşturma ve inceleme başlatıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"13.03.2018 tarihinde ilçemizde vuku bulan bir okulumuzda öğrencilerin sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında ve haber sitelerinde yer alan görüntüler ile ilgili Kaymakamımızın talimatı doğrultusunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ivedilikle gerekli inceleme, idari soruşturma ve yasal işlemler başlatılmıştır. Gereği kamuoyuna saygı ile duyurulur."