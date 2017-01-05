Öğretmenin 'FETÖ propagandası'ndan tutuklanmasına tepki

DÜZCE'de, Türk Eğitim-Sen üyesi tarih öğretmeni Abidin Gel'in, sosyal medyada 'Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) propagandası' yaptığı suçlamasıyla tutuklanmasına sendika üyeleri ile MHP'liler basın açıklaması yaparak tepki gösterdi.Tarih öğretmeni Abidin Gel, Facebook hesabında FETÖ propagandası yaptığı suçlamasıyla dün çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Adliye önünde toplanan MHP İl ve İlçe teşkilatıları yönetim kurulu ve Türk Eğitim-Sen üyeleri, basın açıklaması yaptı. MHP İl Başkanı Ümit Yılmaz, Abidin Gel'in, yıllarca Ülkü Ocakları dergisinde emek verdiğini, seminerler düzenleyip birçok öğrenciyi vatanını seven bireyler haline getirdiğini söyledi. Yılmaz, Abidin Gel'in sokaklardaki öğrencileri ellerinden tutup Ülkü Ocakları'na getirerek FETÖ, PKK, DHKP-C, El-Kaide gibi örgütlerin kucağına düşmemeleri için çaba harcadığını söyleyerek şöyle konuştu:"Bu çalışmaları yapan değerli öğretmenimiz, devlet içine çöreklenmiş bu tür hain örgütlerin elemanları ve iş birlikçileri tarafından hedefe oturtulmuştur. Yıllarını, FETÖ gibi devleti ele geçirmeye çalışan hain örgütlerle mücadeleyle geçirmiş, Abidin öğretmen ve ülkücü Türk milliyetçisi diğer arkadaşlarımızın soruşturmalara dahil edilmesi, görevden alınması, tutuklanması ne maksat taşımaktadır? Yıllarını FETÖ denilen hain örgütün içinde geçirdiği tüm Düzce kamuoyu tarafından bilinen kişiler sokaklarda dolaşmaktadır. Suçsuzluğuna emin olduğumuz arkadaşlarımızı savunmak bizim asli görevimizdir. Birlik ve beraberliği sağlamanın tek yolu ve olmazsa olmazı adaletli davranmaktır. Biz bu tür soruşturmaların toplumsal huzurun ve barışın bozulmasına ve adalet duygusunun yara almasıyla sonuçlanacağına inanıyoruz. Biz terörün her türlüsü ile mücadelede devletimizin ve Türk milletinin yanındayız. Fakat son tutuklamalarla bu soruşturmaların ülkücülere yönelik bir kıyıma dönmesine göz yumamayız."Yılmaz, Anayasa ile teminat altına alınan lekelenmeme hakkı, masumiyet karinesinin ihlal edildiğini savunarak, "Anayasal bağlamda eleştiri hakkını kullanan Abidin Gel arkadaşımızın terör propagandası yapmaktan tutuklanması Anayasal haklara aykırılık teşkil ettiğinden HSYK’yı da görevini yapmaya davet ediyoruz" dedi.

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