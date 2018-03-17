Öğretmenden Afrin şiiri

AMASYA'da Sosyal Bilgiler Öğretmeni ve Sevgican Anadolu Engelliler Derneği Genel Başkanı İsmail İlmaz, Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan askerler için ‘Gidiyorum Afrin’e isimli 3 kıtalık şiir yazdı.Gazi Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni İsmail İlmaz, ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan askerler için ‘Gidiyorum Afrin’e isimli 3 kıtalık şiir yazdı. İlmaz, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın arzusunu biz emir olarak telakki ederiz. Çanakkale ruhu, Afrin'de bir asır sonra yeniden dirilmiştir. Tarih boyunca Türk milleti mazlumların hamisi, zalimlerin hasmı olmuştur. Selam olsun vatan uğruna anadan, yardan, serden geçenlere, bu inançla kahraman Mehmetçiklerimize moral olması için ‘Gidiyorum Afrin’e isimli 3 kıtalık şiir yazdım. İnanıyorum ki kahramanlarımız oradan zaferle çıkacaklar” dedi.İşte İsmail İlmaz'ın yazdığı Gidiyorum Afrin'e isimli o şiirin dizeleri:"Suriyeli bir öksüz şark akşamında/ Beyazı alınmış ıtır kokulu bir gecede/ Yüreğimden yol buldum yare/ Kınıklı atların yelesinde/Gidiyorum Afrine.Kalleş yağı pusuları/ Uzanmışsa sinsi tüneller boyu/ Kan bulaşmışsa Afrin suyuna/ Asırlık yetim soylum ağlama/ Zülfikar pusatlı/ Şüheda ruhlu/ Kınalı Mehmedim/ Yürü vatan uğruna/ Kızıl elmaya.Savaş gözlü çocuklar/Çile özlü analar/ Yorgun koca çınarlar/ Dayanmışsa arşa mazlumun ahı/ Yeniden hortlamışsa haçlı ruhu/ Geliyor Muhammed ordusu/ Küffarın ezeli korkusu/ Vur Mehmedim zalimler inlesin/ Cihan yeniden Türkün zafer türkülerini dinlesin…"

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