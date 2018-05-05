Öğretmen ve öğrencilerin bulduğu yavru tilkilere bakım

ESKİŞEHİR'de öğretmen ve öğrenciler tarafından bulunan 2 yavru tilki, bakıma alındı.
İlkokul öğretmeni Mustafa Aykanat, daha önce merkeze bağlı köy olan Kozkayı Mahallesi yakınlarında öğrencileri birlikte 2 yavru tilki buldu. Tilkiler, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'ne teslim edildi. Veterinerler tarafından bakıma alınan yavru tilkilerin Eskişehir Orman ve Su İşleri Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.
FOTOĞRAFLI
İlkokul öğretmeni Mustafa Aykanat, daha önce merkeze bağlı köy olan Kozkayı Mahallesi yakınlarında öğrencileri birlikte 2 yavru tilki buldu. Tilkiler, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'ne teslim edildi. Veterinerler tarafından bakıma alınan yavru tilkilerin Eskişehir Orman ve Su İşleri Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.
FOTOĞRAFLI