Öğretmen Grammeşin'in öldürülmesi davası; sanığın müebbet hapsi istendi



Yüksel KOÇ/İSTANBUL,() Kadıköy'de zihinsel engelliler öğretmenliği yapan Bahadır Grammeşin'in öldürülmesine ilişkin 5'i tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada esas hakkında mütalaa verildi.

Mütalaada, bir tutuklu sanık için müebbet hapis ve 20 yıldan 35 yıla, 4 tutuklu sanık için de 12 yıl 6 aydan 21 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Mütalaada 5 tutuksuz sanık hakkında da, "Yaralamaya iştirak", "Yaralamaya teşebbüs", "Tehdit" ve "Suçta kullanılan eşyaların gizlenmesi" suçundan değişen oranlarda hapis cezası istendi.



Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanıklar Yahya Burak Ataç, Murat Topraktepe, Erkan Çınar, Cemal Diri, Mert Nikelay ile tutuksuz sanıklar Serhat Ali Güney, Hasan Özcan katıldı. Maktül Bahadır Grammeşin'in ablası Başak Grammeşin ile tarafların avukatlar da duruşmada hazır bulundu.

Duruşma savcısı Ercan Ateş, esas hakkında mütalaasını sundu. Mütalaada, maktül Bahadır Grammeşin'in arkadaşları ile eğlenceden döndüğü sırada sanıkların guruptaki kızlara laf atması nedeni ile taraflar arasında tartışma çıktığı belirtildi. Mütalaada tutuklu sanık Erkan Çınar hakkında bıçakla maktül Bahadır Grammeşin'i "Kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis, guruptaki Çağrı Konca ve Halil Bağrıyanık'ı "Öldürmeye teşebbüs" suçundan iki kez 9 yıldan 15 yıla hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Erkan Çınar için, "Tehdit" suçundan da 2 yıldan 5 yıla kadar ceza istendi.

Mütalaada, diğer tutuklu sanıklar Yahya Burak Ataç, Mert Topraktepe, Cemal Diri ve Mert Nikelay hakkında, "Kasten adam öldürmeye yardım", "Tehdit" ve "Kasten yaralamaya iştirak" suçlarından hapis cezaları ile cezalandırılmaları istendi.

Mütalaada tutuksuz sanıklar Hasan Özcan, Ercan Arslan, Serhat Ali Günay, Oğuzhan Çiftçi ve Soner Akça hakkında, "Yaralamaya teşebbüs", "Yaralamaya iştirak", "Tehdit", "Suçta kullanılan eşyaların gizlenmesi" suçlarından 12 yıl 6 aydan 21 yıl 6 aya kadar değişen oranlarda hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.

Savcının, "Kasten öldürme", "Öldürmeye teşebbüs", "Yaralama" ve "Tehdit" suçlarından cezalandırılmaları şeklindeki görüşüne katıldıklarını söyleyen müşteki Avukatı İbrahim Burak Eskici, sanıklar hakkında indirim maddelerinin uygulanmamasını istedi.

Sanıkların avukatları ise mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istediler.

Mahkeme, tarafların esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, hayatını kaybeden Bahadır Grammeşin'in 9 Mayıs 2015 tarihinde Kadıköy'de arkadaşları ile birlikte bir arkadaşlarının askere gitmesi nedeniyle düzenlenen eğlenceye katıldıkları anlatıldı. Grammeşin ve yanında bulunan arkadaşlarının mekandan ayrılarak evlerine gitmek üzere dağınık olarak yürüdükleri sırada tanımadıkları 2 kişinin arkadaş grubunda bulunan kadınlara sözlü tacizde bulundukları ifade edilen iddianamede, iki grup arasında tartışma çıktığı kaydedildi.

MÜEBBET VE 15'ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, karşı gruptan Erkan Çınar'ın elindeki bıçağı Grammeş'in kasık bölgesine sapladığı belirtilerek, hastaneye kaldırılan Grammeş'in hayatını kaybettiği anlatıldı. Şüpheli Erkan Çınar'ın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, diğer şüpheliler Cemal Diri, Mert Nikelay, Murat Topraktepe ve Yahya Burak Ataç'ın "kasten öldürmeye yardım etme" ve "yaralama" suçlarından 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. İddianamede, diğer sanıklar Soner Açık, Oğuzhan Çiftçi, Serhat Ali Günay, Hasan Özcan ve Ercan Arslan'ın ise "yaralama", "silahla tehdit" ve "suç delillerini yok etme" gibi değişik suçlardan cezalandırılmaları talep edildi.



