Öğretmen çift Otizme dikkat çekmek için yüzlerce kilometre pedal çevirdi

İSTANBUL'da yaşayan Nurullah Aybar ve Kesra Aybar çifti, otizme dikkat çekmek için bisikletle il il, ülke ülke geziyor. Öğretmen çift, gittikleri yerlerde otizmi anlatarak farkındalık yaratmaya çalışıyor. Nurullah ve Kesra Aybar, otizme farkındalık oluşturmak adına iki yıl önce bisikletlerine binip pedal çevirmeye başladı. Bugüne kadar toplam 2 bin 440 kilometre yol kat ettiklerini belirten iki öğretmen, okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte otizme farkındalık yaratmak için bisikletleriyle dünyayı geziyor. Gittikleri yerlerde insanlara erken tanının öneminden söz eden ikili, aynı zamanda insanlara otizmi anlatarak otizmli çocuklara yardım etmeyi amaçlıyor. 8,5 GÜNDE 786 KİLOMETRE Nurullah Aybar, “Geçen yıl Türkiye'den Bulgaristan'a trenle giderek bunu başlattık. Sofya, Selanik, Üsküp, Sofya rotasında toplam 786 kilometrelik ilk rotamızı 8,5 gün içinde gerçekleştirdik. Kamp attığımız yerlerde otizm farkındalığı yaratmak adına erken tanının önemli olduğunu anlatan kısa notlar yapıştırdık. Yolda karşılaştığımız birileri olunca onlarla otizme dair kısa kısa muhabbetlerimiz oldu. Bu sene devamında 'ne yapabiliriz' diye düşününce Hopa'dan yola çıktık. Hopa, Gürcistan, Ermenistan, İran ve Türkiye (Van) olmak üzere 1654 kilometrelik bir rotayı tamamladık" diye konuştu. Kesra Aybar, “Zaten günlük hayatımızda pedal çeviriyorduk. Bunu günlük hayatımızda nasıl şekillendirebiliriz, otizmli çocuklar adına nasıl kullanabiliriz diye düşündük. Üzerinde 'otizme pedal çevir' yazan tişörtlerimizi giyip uluslararası alanda pedal çevirme fikri gelişti. Gezerken otizm gündemimizde olmaya başladı. Kendi aramızdaki sohbetlerde dahi otizmi konuşuyorduk. Biz başkalarına farkındalık yaratmaya başlarken kendimizin de bu konuya daha çok değindiğimizi ve gündemimiz içinde bu konunun daha fazla yer aldığını fark ettik" diyerek bu projeye nasıl başladıklarını anlattı. 'KAFAYI MI YEDİNİZ' DEDİLER Karşılaştıkları tepkilerden söz eden Nurullah ve Kesra öğretmen, “Bize genelde 'kafayı mı yediniz' diye tepki gösterdiler. Otobüs yok mu uçak yok mu dediler. Ama kendi hoşumuza giden bir aracı başka bir niyetle kullanma imkanı oluyor" dedi. Aynı zamanda yaptıkları projenin desteklenmesi için çağrıda bulunan Aybar çifti, “Desteklendiği takdirde yaptıklarımız hem niteliksel hem niceliksel olarak daha anlamlı hale gelecek" diye konuştu. İki öğretmenin projesini dinleyen Aziz Serdar, “Arkadaşların anlattığı konuyla ilgili az çok alakam vardı. Mesela konuşmaya geç başlama, göz kontağı kurmama gibi şeyler anlattılar. Yaptıkları proje güzel, en azından ailede öyle bir çocuk varsa onu önceden tespit edip eğitime yönlendirmek açısından faydalı olacağını düşünüyorum“ dedi. Projeye ilgi duyduğunu belirten Yasemin Boztepe ise “İlgimi çekti tabii ki çünkü sonuçta çocukların toplumsal bir sıkıntısı bu, farkında olmak ve onlara yardımcı olabilmek önemli bir konu" ifadelerini kullandı.