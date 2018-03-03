Öğretmen ağabeyleri anısına okula müzik sınıfı yaptırdılar

ARTVİN'in Kemalpaşa ilçesinde, yaklaşık 2,5 yıl önce yaşamını yitiren 35 yıllık sınıf öğretmeni Sinan Yeşiltaş anısına kardeşleri tarafından mezun olduğu Kemalpaşa Ortaokulu'nda yaptırılan müzik sınıfı törenle açıldı.Müziğe ve saza olan ilgisi ile tanınan Sinan Yeşiltaş, 2015 yılının eylül ayında 56 yaşındayken hastalığa bağlı olarak yaşmını yitirdi. Kardeşi Sevinç Yeşiltaş diğer kardeşleri ile birlikte vefat eden ağabeylerinin adını yaşatmak için mezun olduğu Kemalpaşa Ortaokulu'nda müzik sınıfı yaptırdı. Müzik sınıfı, Artvin Milli Eğitim Müdürü Abdülcelil Kahveci ve Kemalpaşa MilliEğitim Müdürü Cafer Döne'nin katılımı ile törenle açıldı.Sinan Yeşiltaş'In hayatını anlatan slayt gösterinin yapıldığı törende konuşan kız kardeşi Meryem Yeşiltaş Altunkaya, ağabeyinin 35 yıllık eğitim hayatında çok değer verdiği öğrencilerini en iyi şekilde ve donanımlı olarak yetiştirmeye çalıştığını belirterek çocukları eğitimlerinin yanında müzikle de tanıştırdığını söyledi. Altunkaya, "Ağabeyim müziği çok severdi. Babam ona çocukken 'Sana bisiklet mi yoksa saz mı alayım?' diye sorardı, o saz isterdi. Çok sayıda öğrencisini müzikle meslek sahibi yaptı. Kendisi de çok iyi saz çalardı. Onun anısını yaşatmak için mezun olduğu ortaokula müzik sınıfı yaptırmak istedik. Amacımız burada çocuklar sanata yönelsin ve yetenekli çocuklar çıksın" dedi.Okulun Müzük Öğretmeni Funda Yılmaz Sarı, Sinan Yeşiltaş'In sağlığında en çok sevdiği 'Turnam balım darda benim' türküsünü çalıp söyledi. Törende okul çocuk korosu da konser verdi. Çocukların çaldığı ezgiler eşliğinde söylediği türküler katılımcılar tarafından ilgiyle dinlendi. Konser sırasında duygusal anlar yaşandı.

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