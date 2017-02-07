Öğretim üyesine yeniden, 'sahipsiz köpekleri besleme' uyarısı

Ferit ASLAN / DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR Dicle Üniversitesi lojmanında sahipsiz kedi ve köpeklere artık yemekleri verdiği gerekçesiyle 3 yıl önce lojmandan çıkarılma uyarısı yapılan Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Yaşar Traşçı'ya, üniversite yönetiminin değişmesine rağmen 3 yıl sonra yeniden aynı uyarı yapıldı. Doç. Dr. Traşçı'ya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu imzası ile gönderilen yazıda, "Herhangi bir sıkıntıya mahal vermemek için beslediğiniz köpekleri uzaklaştırmanız, aksi halde ısrar etmeniz durumunda ise adınıza kayıtlı lojman tesisinin işgali ile ilgili gerekli işlemlerin başlatılacağı hususunda, bilgilerinizi ve gereğini rica ederim."

Dicle Üniversitesi lojman yerleşkesindeki sahipsiz kedi ve köpeklere artık yemekleri verdiği gerekçesiyle 3 yıl önce lojmandan atılma uyarısı yapılan Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Yaşar Traşçı, bir kez daha aynı uyarı ile karşı karşıyıya geldi. 3 yıl önceki Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç'ın FETÖ'den tutuklanıp yönetimin tamamının değişmesine rağmen, hayvansever Doçente yeni yönetim tarafından da kedi- köpeklere artık yemek verdiği gerekçesiyle uyarı yazısı gönderildi.

LOJMAN SAKİNLERİ VE ÇOCUKLARINA KÖPEK SALDIRILARI

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Keemal Kadiroğlu imzası ile Doç. Dr. Traşçı'ya gönderilen yazıda, gerek eski tarihlerle gerek ise son zamanlarda lojman sakinleri ve çocuklarına yönelik gerçekleşen köpek saldırıları üzerine inceleme yapıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Oturduğunuz bina ve lojman mahallinde, lojman sakinlerini rahatsız edecek şekilde düzenli olarak beslemenizden dolayı, sahipsiz köpeklerin oturduğumuz apartman çevresini ve lojmanları mesken edinmelerine sebebiyet vermektesiniz. Bu durum köpekler tarafından saldırıya maruz kalan lojman sakinlerini tedirgin etmekte ve küçük çocukların psikolojilerini bozmaktadır. Bu nedenle tarafınızdan beslendiği tespit edilen saldırgan köpeklerle ilgili olarak, Kamu Konutları Yönetmeliği'nin 40'ıncı maddesinin e bendinde belirtilen, 'Konutun bir bölümünde veya bahçede kümes yapamazlar ve ahır hayvanları ile köpek besleyemezler' hükmü uyarınca herhangi bir sıkıntıya mahal vermemek için beslediğiniz köpekleri uzaklaştırmanız, aksi halde ısrar etmeniz durumunda ise adınıza kayıtlı Lojman Tesisinin işgali ile ilgili gerekli işlemlerin başlatılacağı hususunda; bilgilerinizi ve gereğini rica ederim."

HAYTAP'TAN TEPKİ

Olaya tepki gösterek Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Yönetim Kurulu üyesi Dr. Damla Şahin, YÖK Başkanlığı ve Diyarbakır Orman ve Su İşleri Müdürlüğüne dilekçe vererek, 2004 yılında yürürlüğe giren 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 4 ve 5199 sayılı yasa uygulama yönetmeliğinin 21'inci maddelerini hatırlattı. Damla şahin dilekçesinde şöyle dedi:

"Tüm bu maddelere, yasal uyarılarımıza rağmen, ekte gazete linkinde de sunulduğu üzere Dicle Üniversitesi Rektörü sahipsiz sokak hayvanlarını besleyen kişilere idari baskı kurmaya çalışmakta, lojmanda sahipli hayvan beslenmesi ile sahipsiz sokak hayvanlarının yaşamlarının desteklenmesini birbirine karıştırarak lojmandan atmakla tehdit etmektedir."

'CAMİLERDE HAYVAN HAKLARINA İLİŞKİN VAAZ VERİLSİN'

Dr. Şahin, bu bağlamda üniversite yetkililerinin ve lojmanlarda oturanların kanunla ilgili uyarılmasını, başta lojmanlar olmak üzere belediye ve gönüllülerle işbirliği içinde tüm üniversite bölgesinde hayvan hakları görsellerinin kullanılmasının sağlanmasını da istediği dilekçesinde şunları kaydetti:

"Diyarbakır müftülüğü ile iletişime geçilerek camilerde hayvan haklarına ilişkin vaaz verilerek, hayvana zarar vermenin dinen de yasak olduğunun anlatılması, yüce dinimiz İslam'da 'hayvan haklarına verilen önemin', merhamet ve şefkatin öneminin anlatılmasını talep ediyoruz."

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